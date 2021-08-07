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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2021.. تمريض عين شمس: بدء اختبارات القدرات للراغبين بالالتحاق غدا

طلاب
طلاب

قالت الدكتورة سحرموسي عميدة كلية التمريض بجامعة عين شمس، أن الكلية تكثف استعدادها لاستقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكلية التمريض .

 

وأكد الدكتورة سحر عميدة كلية التمريض جامعة عين شمس خلال تصريحاتها لصدي البلد انه سوف تبدأ أختبارات القدرات غدا الاحد الموافق 8 أغسطس 2021 وتم ذلك وسط اجراءات احترازية مشددة .

 

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وأشار الدكتورة سحر الي ضرورة  توافر المواصفات التي يجب ان يتحلى بها طالب التمريض؛ من حيث اللغة التي يتم التدريس بها في الكليات (الإنجليزية)، الحالة النفسية السوية التي تساعده على التعامل مع المرضي والفئات المجتمعية في ظروف مختلفة، التفكير الناقد الذي يساعد الطالب علي دراسة المواقف كصورة متكاملة وتحليلها بطريقة نقدية، وأيضًا الصفات الجسمانية التي تعين الطالب على تحمل الأعباء والمواقف المختلفة، ويأتي اختبار القدرات لكليات التمريض في أربعة مجالات رئيسية وهي كالتالي: 
• أولًا: اختبار اللغة الإنجليزية: (25 درجة)
1- أسئلة اللغات تعتبر تطبيق على استخدام اللغة وقواعدها.
2- تتنوع أسئلة اللغة في العديد من الموضوعات الحياتية والعامة.
• ثانيًا: اختبار التفكير الناقد: (25 درجة) 
1- الأسئلة باللغة العربية.
2- أسئلة مرتبطة بأسلوب التفكير الذي يجب أن يتسم به طالب التمريض.
• ثالثًا: اختبار السمات الشخصية: (25 درجة) 
1- الأسئلة باللغة العربية.
2- مجموعة أسئلة خاصة بتقييم الحالة النفسية التي تساعد على التعامل مع المرضي والفئات المجتمعية في ظروف مختلفة.
• رابعًا: المقابلة الشخصية: 
1تتم المقابلة مع لجان متخصصة في مجال التمريض.
2 تقيس المقابلة عدة جوانب وهي كالتالي:
‌أ. المظهر العام.
‌ب. مهارات التواصل.
‌ج. المهارات الذهنية.
• زمن الاختبار:
ساعة ونصف (يبدأ الاختبار الساعة 10.30ص) ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيًا وأيًا كان السبب، ثم تبدأ المقابلة الشخصية مع لجنة (ثلاثية أو خماسية أو سباعية) ووضع درجة من 25.
• شروط النجاح:
شروط النجاح في اختبار قدرات كليات التمريض حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات الاختبار والمقابلة الشخصية؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.
• عدد أسئلة الاختبار:
• يشمل الاختبار 75 سؤال (أسئلة اختيار من متعدد + أسئلة الصواب والخطأ).

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تنسيق الجامعات 2021.. تمريض عين شمس: بدء اختبارات القدرات للراغبين بالالتحاق غدا

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