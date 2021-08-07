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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2021.. قبول 10% فقط من طلاب الدبلومات وهذه الكليات المتاحة

تنسيق الجامعات 2021
تنسيق الجامعات 2021

يقترب ماراثون تنسيق الجامعات 2021 من الانطلاق ، لذا يسعى طلاب الدبلوما الفنية إلى البحث عن كافة الأماكن المتاحة لهم بالكليات والمعاهد .

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تنسيق الجامعات 2021..اختبارات القدرات بجامعة عين شمس غدا وسط إجراءات احترازية مشددة ..شروط النجاح في اختبار القدرات بنوعية عين شمس

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تنسيق الجامعات 2021.. عميد نوعية عين شمس يكشف شروط النجاح في اختبار القدرات

أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي، أنه تم تحدد الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات التي تقبل هذه الفئة من الطلاب بنسبة 10% فقط من إجمالى الأعداد المقرر قبولها بالكليات من حملة الثانوية العامة.

 

وأضاف المصدر، أنه يستثنى من ذلك كليات التكنولوجيا والتعليم باعتبار أن هذه الكليات قائمة أساسا على الشهادات الفنية وقلة أعداد الثانوية العامة المقررة لها ، وبحيث يكون ثلثي هذه النسبة للشهادات الفنية ( نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية ) ودبلوم المعاهد الفنية ( نظام الثانوية + سنتان ) والثلث الباقي يكون الطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات ، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقا للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.

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تنسيق الجامعات 2021.. عميد نوعية عين شمس يكشف شروط النجاح في اختبار القدرات

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تنسيق 2021.. اعرف الحدود الدنيا ومصروفات كليات الجامعات الأهلية.. وموعد عقد الاختبارات

وأوضح أنه سيتم السماح للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان) ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) بمجموع 75% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات في شهادة الدبلوم  الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية.

 

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم السماح للطلاب خريجي مدارس مساعدي الخدمات الصحية نظام 3 سنوات بعد الإعدادية بمجموع 75% على الأقل في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب التنسيق للالتحاق بالمعاهد الفنية للتمريض بالجامعات الحكومية.

 

وتابع "سيتم العمل على أساس قواعد التوزيع الإقليمي مع مراعاة باقي الشروط للتمريض بالجامعات الحكومية على أساس قواعد التوزيع الإقليمي مع مراعاة باقي الشروط التي تنص عليها اللائحة الداخلية للمعاهد الفنية للتمريض".

 

وأكد أنه سيتم السماح للطلاب الحالصين على الشهادت الثانوية الفنية نظام 3 سنوات بعد الإعدادية تخصصات (صناعي - تجاري - صناعي شعبة ترميم الآثار - زراعي - موسيقي) بمجموع درجات 70% على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض الكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية.

 

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات، أن قواعد اختبارات القدرات للكليات التي تحتاج القبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب الشهادات الفنية، وفقا للنظام المعمول به في قواعد التنسيق وهو ما سيحدده مكتب تنسيق القبول بالجامعات.

 

وكان قد أعلن المجلس الأعلى للجامعات، عن قواعد التنسيق لطلاب الشهادات الفنية بالجامعات بالعام الجديد 2021 – 2022، والتي ستسير وفق قواعد العام الماضي دون تغيير، بحيث يتم استثناء 50 طالبًا من الأوائل من التوزيع الجغرافي للتنسيق أسوة بطلاب الثانوية العامة الذين سيتم استثناء 500 طالب من كل شعبة من التوزيع الجغرافي أيضا.

 

الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 
 

كليات التربية.
 

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس.

 

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.

 

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة حلوان.

 

- المعهد العالي للتكنولوجيا العاشر من رمضان.

 

- المعهد العالي للهندسة كفر الشيخ.

 

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.

 

- المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان.

 

-المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا محافظة الأقصر.

 

- المعهد العالي للهندسة 15 مايو.

 

- معهد العبور للهندسة والتكنولوجيا.

 

- معهد الأهرامات للهندسة مدينة 6 أكتوبر.

 

- المعهد العالي للهندسة مدينة 6 أكتوبر.

 

- المعهد العالي للهندسة الحديثة بالمرج.

 

- كلية التعليم الصناعي والتكنولوجيا سوهاج.

 

- معهد القناة العالي بالسويس.

 

- معاهد السياحة والفنادق.

 

- كليات السياحة والفنادق.

 

- كليات الهندسة.

 

- كليات الاقتصاد المنزلي.

 

- معهد الوادي للهندسة بالقليوبية.

 

- المعهد العالي للهندسة بالمنوفية.

 

- المعهد العالي للهندسة الإلكترونية الشرقية.

 

- الأكاديميه الحديثة في المعادي للهندسة.

 

- كليات الفنون الجميلة.

 

- كليات الفنون التطبيقية.

 

- كليات التربية الفنية.

 

- كليات الآثار.

 

- كليات الزراعة.

 

- كليات التجارة.

 

- المعاهد الفنية التجارية.

 

- كليات الحقوق.

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