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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

96 عامود إنارة جديد لطريق الهماص بسوهاج

النائبة رقية الهلالي
النائبة رقية الهلالي خلال اجتماعها مع مسؤولي الكهرباء وشركة

عقدت النائبة رقية عبدالعزيز الهلالي عضو مجلس النواب عن سوهاج، مع الجهات التنفيدية بشركة المياه والصرف الصحي وحماية النيل وقطاع الكهرباء، وذلك بحضور رئيس مجلس مدينة المنشاة والسكرتير العام للمجلس وإدارة التخطيط والعقود؛ وذلك لبحث العديد من القضايا والشكاوي والمشروعات المُختلفة بالمركز.

 

وكان الاجتماع بمسؤولي بشركة المياه والصرف الصحي بسوهاج؛ لتذليل جميع العقبات التي تعترض العمل على استكمال تنفيذ المشروعات القائمة وبحث شكاوي المواطنين بالشوارع التي لم يدخلها الصرف الصحي حتى الآن بمدينة ومركز المنشاة، التي توجد بها مشاكل فنية من فرق منسوب ومشكلة ظهور المياه الجوفية والطرق الفنية للتغلب عليها وحلها جذريًا والعمل على تسوية الطرق والإلتزام بجدول زمني للإنتهاء من الأعمال التنفيذية لتلك المشروعات.

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وشددت المهندسة رقية الهلالي عضو مجلس النواب بسوهاج، على أنه سيتم عقد اجتماع آخر خلال 15 يومًا لمعرفة ما تم تنفيذه مما تم الاتفاق عليه خلال هذا الاجتماع.

 

كما جاء اجتماع البرلمانية مع هندسة كهرباء المنشاة وفني مجلس المدينة لبحث شكاوي المواطنين من انقطاع الكهرباء المُتكرر وطلبات تجديد المحولات بالمناطق الأكثر احتياجًا لأعمدة إنارة وكابلات.

 

وأكدت "الهلالي" علي أنه تم استلام 96 عامود إنارة جديد لطريق الهماص بالحريزات بمركز المنشاة، وجاري تجهيز محول الكهرباء والكابلات للبدء بأعمال التركيب.

 

كما اجتمعت النائبة رقية الهلالي مع مسؤول حماية النيل لمُناقشة القطاعات التنفيذية لانشاء كورنيش النيل والمراسي النيلية الجاري طرحها وتذليل العقبات الإدارية والتنفيذية أمام انشاءه.

سوهاج الهماص المياة الكهرباء النيل

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