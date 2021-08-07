تحرير 424 محضرا تموينيا في سوهاج

دشنت مديرية التموين بمحافظة سوهاج، برئاسة المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، حملة تموينية مُكبرة على مستوى مراكز الإقليم، خلال الأسبوع الأول من أغسطس؛ للمرور على الأسواق والمخابز، للوقوف على الحالة التموينية العامة بسوهاج.

وقال المهندس محمد إبراهيم، إن تلك الحملات أسفرت عن تحرير ٤٢٤ جنحة تموينية جاء بيانهم كالآتي:"٦٧ نقص وزن - ١٤ محضر عدم انتظام سجلات - ٥٦ مواصفات - ٦٦ عدم إعلان عن مواعيد التشغيل - ٧٥ محضر عدم إعطاء بون صرف - ٢٧ محضر توقف عن الإنتاج - ١٢ محضر تصرف - ١٧ غلق - محضرين عدم مطابقة أرصدة - ١٠ محاضر عدم نظافة أدوات معجن - ٣ محاضر عدم وجود ميزان".

وأشار المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" اليوم، إلى أن ذلك في مجال المخابز بإجمالي ٣٤٩ جنحة تموينية متنوعة.

وفي مجال الأسواق:"٢٠ محضر عدم الإعلان عن الأسعار - محضرين منتجات مُنتهية الصلاحية - محضر بيع بازيد من السعر الرسمي - محضر مُشاة دون ترخيص - محضرين عدم كتابة لافتة - ٣ محاضر مواد غذائية مجهولة المصدر - ٢٧ تاجر تمويني - محضرين حيازة اسمدة محظورة - ٩ محاضر عدم وجود شهادة صحية - ٥ محاضر اوكازيون - ٣ محاضر استيلاء على سلع مدعمة".

تم تحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.