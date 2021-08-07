وزير التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد يتفقدان إدارات الديوان العام

تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم السبت، عددآ من إدارات الديوان العام لمتابعة سير العمل بداخل الإدارات المستحدثة بالديوان العام، رافقهم المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة وعدد من مديرى إدارات الديوان العام.

وبدأت جولة محافظ بورسعيد ووزير التنمية المحلية، بتفقد الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات السلامة العامة والطوارىء حيث استمع وزير التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد لشرح تفصيلى عن كيفية العمل داخل الشبكة والتى تهدف لتحقيق السيطرة الكاملة وسرعة احتواء الأزمة خلال فترة محدودة من خلال التنسيق السريع بين كافة الجهات المعنية، كما تم استعراض الموقف التنفيذى للنموذج الاسترشادى للشبكة الوطنية والتى يتم تطبيقها فى بورسعيد كأول محافظة لتكون نموذجآ لتعميم المشروع على مستوى الجمهورية.

وشملت الجولة، تفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، واستمع الوزير ومحافظ بورسعيد إلى شرح تفصيلي حول المركز والذي يٌعد أحد وسائل الحكومة الالكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف، وهو حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها فى إطار من الشفافية والنزاهة، وأن المركز يهدف إلى ميكنة العمل لتحسين الأداء وربط الادارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية، وتشغيل دورات العمل من خلال تطبيقات موحدة في كافة الاحياء والمراكز والمدن وربطها مع ديوان عام المحافظة وربطها مع وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، إلى جانب تحقيق التكامل بين كافة الوسائل التكنولوجية الاخرى التى تقدم الخدمات للمواطنين وربط جميع الخدمات التي تقدم من خلال شبكة موحدة لخدمة المواطن وراحته، هذا فضلاً عن إحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز، وفصل طالب الخدمة عن مؤديها لمنع الرشوة والمحسوبية، والحصول على الرضاء الكامل للمواطن عن مقدم الخدمة وجودتها والوقت المستغرق فى إنجاز الخدمة.

وتطرق العرض إلى استعراض الخدمات التي يُقدمها المركز ومن بينها طلبات السكن، وسداد الأقساط والايجارات، وطلبات الافادة، والشكاوي، وطلبات تشغيل الشباب سواء من خلال توفير فرصة عمل أو الحصول على تدريب، وطلبات السداد الخاصة بالإدارات غير المميكنة، والطلبات الموجهة لجهات خارجية، وطلب محل أو محل بديل، وطلب عقد نهائي، وطلب بحث اجتماعي أو مساعدة مالية.



وتفقد الوزير والمحافظ ايضا، بوابة التحول الرقمى حيث استمعا إلى شرح من مدير الإدارة حول ما تم من جهود تتعلق بالبنية التحتية لإتاحة عملية التحول الرقمى داخل المحافظة، حيث تم الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 230 كابينة «MSAN»ضمن خطة عام 2019 لمشروع التحول الرقمى بمحافظة بورسعيد، وكذلك الانتهاء من 648 مبنى وهيئة حكومية داخل المحافظة في قطاعات (الصحة – التموين- التوثيق- المرور – النيابات العامة – اقسام ونقاط الشرطة – المحاكم – الشهر العقارى – الطب الشرعى – المراكزاللوجيستية- مراكز خدمة المستثمرين – النيابات الادارية – المراكز التكنولوجية)، وذلك ضمن بروتوكول التحول الرقمى

وتناول الشرح المقرات التى تم الانتهاء من ربطها وتطويرها ضمن منظومة التحول الرقمى، حيث تمت الاشارة إلى أنه تم الانتهاء من 11 مقراً للتموين، ومقرين للنيابة العامة، ومقرين لإدارة المرور، و3 مكاتب للتوثيق، ومركز لوجيستى للخدمات الجمركية، ومركز لخدمات المستثمرين، كما تم التنويه إلى أنه تم الانتهاء من ميكنة 7 مراكز تكنولوجيا بأحياء بورسعيد لتقديم 177 خدمة مميكنة، وأنه جار ربطها بمنظومة التحول الرقمى.

وتطرق الشرح إلى ما يتعلق بخدمات الانترنت وتطبيقات المحمول (G2C)، والتى تقوم الجهات الحكومية من خلالها بمخاطبة المواطن بشكل مباشر، وهو ما يعتبر إرساء لمبدأ الحوكمة والشفافية، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى بوابة بورسعيد للخدمات الحكومية «www.digital.gov.eg» التي تم إطلاقها يوم 31 يوليو 2019، ويتم خلالها تقديم 18 خدمة تخص 4 جهات مختلفة (2 خدمة تموين، 9 توثيق، 5 زواج وطلاق»النيابة العامة«، 2 محكمة) ، وفي ختام الشرح تمت الإشارة إلى أنه من المخطط إطلاق مجموعة من الخدمات في المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمي في عدد من القطاعات.



وفى ختام الجولة بالديوان العام، تابع الوزير والمحافظ سير العمل داخل إدارة المتغيرات المكانية والجيومكانية والتى تعمل على رصد المخالفات البنائية، وتعد أحدث الإدارات بالديوان العام وأنشأت فى إطار خطة الدولة للقضاء على ظاهرة التعدى على أراضى وممتلكات الدولة حيث تم الاستماع لشرح تفصيلى عن كيفية وآليات عمل الإدارة وآخر التطورات بها، وتم تفقد إدارة نظم المعلومات وشبكات المرافق واستمعا لشرح موجز عن أقسام الإدارة و سير العمل بها وخطة المحافظة للاستعانة بعدد من الشباب المؤهلين على أعلى مستوى للعمل بمركز شباب المرافق لإنجاز المهمام على درجة كبيرة من الكفاءة ، هذا بالإضافة إلى جولتهما داخل إدارة الموارد البشرية لمتابعة التطور الإدارى والبشرى الذى شهدته هذه الإدارة حيث أشاد الوزير بالديوان العام والذى يجمع بين التطور فى أسلوب العمل والإمكانات التكنولوجية الحديثة بالإضافة للكوادر البشرية المؤهلة ، والذى يتم من خلاله تنفيذ كبرى المشروعات التنموية التى تحققها بورسعيد مؤخرا.

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