شعراوي والغضبان يتابعان سير العمل في منفذ الحي الإماراتي الجديد

تابع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم ، سير العمل فى إنشاء منفذ الحى الإماراتى الجديد (منفذ ٣٠ يونيو ) ، وذلك خلال الجولة الميدانية الموسعة لوزير التنمية المحلية بمحافظة بورسعيد لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية ، رافقهما خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ، و أمن الموانئ وأمن المحور والمرور .

وقام " الوزير " و "المحافظ " بتفقد الموقف التنفيذى الحالى بالمنفذ والذى قارب على الانتهاء ، والتأكد من مدى تحقيق السيولة فى الحركة والانضباط، وتنفيذ حارات بمساحات مناسبة و توفير معايير الأمن والأمان بالمنفذ .

واستعرض محافظ بورسعيد جهود إقامة المنفذ ، مشيرا أن منفذ الحى الإماراتى يأتى في إطار خطة محافظة بورسعيد لتطوير ورفع كفاءة مداخل ومخارج المحافظة، بما يتماشى مع مجمل التطورات بمحافظة بورسعيد، وإقامة منفذ على أعلى مستوى يمثل واجهة بورسعيد أمام زائريها، موضحا أن المنفذ في موقعه الجديد تم تصميمه على نفس طراز منفذ الجميل، نظرا لأهمية موقعه على محور ٣٠ يونيو .

وأشاد " اللواء محمود شعراوى " بمستوى تنفيذ المنفذ والذى يعد واجهة حضارية لبورسعيد أمام زائريها بعد تشغيل مجمع المواقف الجديد ، و تحقيق الشكل الجمالى والحضارى بالمنفذ الذى يواكب المشروعات الجديدة فى مجال الطرق والنقل ببورسعيد .

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