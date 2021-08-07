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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

وزيرة التجارة توجه باستغلال الأراضى الشاغرة بالمنطقتين الصناعيتين في قنا

وزيرة التجارة تبحث
وزيرة التجارة تبحث مشاكل المستثمرين بقنا

التقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بعدد من المستثمرين وذلك عقب انتهاء جولتهما بالمنطقتين الصناعيتين في قفط ونجع حمادى وذلك بهدف الاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد حلول عاجلة لتلك المشكلات والتحديات التى تواجههم.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى وحازم عمر نائب محافظ قنا واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والعميد أحمد عوض المستشار العسكرى للمحافظة،

 

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وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، أنها تحرص على لقاء المستثمرين فى مختلف أنحاء الجمهورية للتعرف على كافة مشكلات ومتطلبات القطاع الصناعى والعمل على حلها ومن ثم تحقيق نمو سريع له وكذلك للاستماع لرؤيتهم ومقترحاتهم لتنمية وتطوير قطاع الصناعة والتى دارت أغلبها حول تيسير إجراءات إصدار التراخيص و توفير مساحات إضافية للتوسع فى المصانع و الأنشطة القائمة.

 

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلي أن الوزارة حريصة على استغلال كافة مساحات الأراضى الشاغرة بالمنطقتين الصناعيتين لتحقيق الاستغلال الأمثل من هذه الأراضى وبما يعود بالنفع على أصحاب المصانع ويتيح الفرصة للمزيد من المستثمرين لبدء مشروعاتهم.


كما استمع جامع والداودى، إلى طلبات ومقترحات أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بشأن التيسيرات والحوافز التى يمكن تقديمها للمستثمرين لجذب المزيد من الاستثمار داخل المحافظة ومن ثم إحداث طفرة تنموية على مستوى قطاع الصناعة والاستثمار وكذلك تشغيل الشباب كما تطرق النقاش إلى استعراض عدد من القوانين الخاصة بقطاعي الصناعة والاستثمار ودورها في التنمية الإقتصادية.

 

وأضافت جامع، بأن وزارة التجارة والصناعة حريصة على دمج كافة الكيانات الإنتاجية غير الرسمية إلى منظومة الاقتصاد الرسمي بهدف مساعدتها على الاستفادة من البرامج التمويلية والتدريبية والتسويقية  التي تتيحها الدولة وكذلك تمكينها من المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية والتصدير للأسواق الدولية.

 

وأكد محافظ قنا، أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لتوفير مناخ جاذب ومحفز للاستثمار في قنا وبما يساعد على زيادة حجم الاستثمارات بكافة المجالات لما لها من دور كبير في دفع عملية التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

 

وأضاف محافظ قنا، بأنه تأكيداً على دور الاستثمار والمستثمرين فإن المحافظة تعقد اجتماعا شهرياً للمستثمرين برئاسة المحافظ وبحضور عدد من القيادات التنفيذية المعنية بملف الصناعة والاستثمار لنؤكد لهم أن الدولة تقف بجانبهم ومستعدون لإزالة كافة العقبات التى تواجههم.


وأعرب المستثمرون، عن شكرهم وتقديرهم لوزيرة التجارة والصناعة ومحافظ قنا لحرصهما الدائم على التفاعل المباشر مع المستثمرين من أبناء مصر الذين يمثلون ثروة كبيرة للوطن وذلك للاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم وإشراكهم في الجهود التي تقوم بها الدولة لبناء مستقبل أفضل لمصر و للأجيال القادمة.


وشارك من أعضاء مجلس النواب: المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب النائب الأول لحزب مستقبل وطن، والنائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب، والنائب محمد طايع والنائب مصطفى محمود مصطفى والنائب جمال أحمد عامر والنائبة نجلاء باخوم والنائبة رحاب الغول، ومن مجلس الشيوخ النائب عبدالفتاح دنقل والدكتور أحمد عبد الماجد الأحمر وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية بملف الصناعة والاستثمار بالمحافظة. 

وزيرة التجارة تبحث مشاكل المستثمرين بقنا

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وزيرة التجارة محافظ قنا المستثمرين قفط نجع حمادى التحديات المشكلات قنا

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