سفيرة كوبا لـ صدي البلد: ترامب أصدر 243 إجراء إضافي على قانون الحصار ضد هافانا

قالت سفيرة دولة كوبا بالقاهرة "تانيا أجيار فرنانديز" إن بلادها تخضع منذ 62 عامًا لنظام عقوبات صارم من قبل الولايات المتحدة، الذي يمنع ليس فقط الحصول على منتجات أمريكا الشمالية، بل يمنع أيضًا التجارة بالدولار، وإرسال التحويلات المالية لكوبا والوصول إلى مصادر التمويل الخارجية واقتناء التكنولوجيا التي يكون بها مكون أو براءة اختراع أمريكيين تتعدى نسبته 10%، وذلك من بين أمور أخرى.

وتابعت سفيرة دولة كوبا بالقاهرة لـ صدي البلد - ينشر لاحقا- أن معظم الكوبيين يعيشون تحت وطأة الحصار، الذي يتجاوز نطاقه الحدود الإقليمية، حيث تصل هذه الإجراءات إلى البنوك والشركات عبر الوطنية والشركات الأجنبية وشركات الشحن وشركات من بلدان ثالثة ترغب في التجارة مع كوبا.

وأوضحت أن إدارة ترامب منذ وصولها وحتى الأشهر الأخيرة من ولايته، قامت بتطبيق تدابير إضافية جديدة لتعزيز الحصار، قائلة: "نحن نتحدث عن أكثر من 243 إجراء إضافي على قانون الحصار، على سبيل المثال لا الحصر، فقد تم منع بيع أجهزة التنفس الصناعي، وحظر إرسال التحويلات المالية إلى كوبا، ومنعت السفن السياحية والتجارية من الوصول إلى الموانئ الكوبية وكل هذا يحدث في خضم الوباء".