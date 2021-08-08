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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حياة كريمة: 3 مليون عدد الأفراد المستفيدين من المرحلة الأولى للمبادرة

حياة كريمة
حياة كريمة

قال أحمد سعيد، مسئول المتابعة الميدانية لمؤسسة حياة كريمة، إن هناك ما يقرب من 3 مليون فرد استفاد من المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

 

أضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك متابعة حكومية متواصلة ومستمرة لتطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكدا: "مشروع قومي عملاق لتحسين مستوى معيشة نصف سكان مصر".

 

وأشار إلى أن تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" يتم وفق نماذج محددة في الإنشاء والتجهيز لكافة المباني الخدمية والمحطات وغيرها، ووفق معايير واضحة تلبي متطلبات الناس، كما هو الحال مع مجمعات الخدمات الحكومية والزراعية والمنشآت الأخرى.

 

التضامن: 1400 قرية مستفيدة من برامج الوزارة ضمن مبادرة حياة كريمة.. فيديو


قال الدكتور أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون المجتمع المدني، إنه سيكون هناك برامج للحماية الاجتماعية والتمكين والتنمية في إطار مبادرة حياة كريمة.

 

وأضاف "عبدالموجود"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مراكز التكوين المهني ستشهد عملية تطوير خلال الفترة المقبلة، مردفا: "نهتم في مبادرة حياة كريمة بالتمكين الاقتصادي والتوعية المجتمعية".

 

وأشار: "أكثر من 1400 قرية مستفيدة من برامج التضامن الاجتماعي ضمن مبادرة حياة كريمة"، موضحا أن كل سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي حاليا  انعكاس لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي أهمية بالغة لدور شبكة الحماية الاجتماعية في تحسين أوضاع المجتمع المصري.

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