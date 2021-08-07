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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يفوز على سيراميكا كليوباترا 4-0 في الدوري

موسيماني
موسيماني

تمكن الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي من  الفوز على منافسه سيراميكا كليوباترا برباعية نظيفة، في المباراة التي تقام بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا في اللقاء المقام على ملعب استاد السلام الدولي “الأهلي وي” ضمن منافسات الجولة ال23 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل الأهداف ياسر إبراهيم، محمد شريف، طارق سامي لاعب سيراميكا عن طريق الخطأ في مرماه، محمد مجدي أفشة.

 

تفاصيل الشوط الأول..

تمكن الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهليمن تسجيل هدف أول مبكر في مرمى سيراميكا كليوباترا في المباراة التي تقام بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا في اللقاء المقام على ملعب استاد السلام الدولي “الأهلي وي”> ضمن منافسات الجولة ال23 من بطولة الدوري الممتاز.

حصل الأهلي على ركلة ركنة في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة مررها علي معلول٫ وصلت داخل منطقة الجزاء٫ وحدثت دربكة سددها ياسر ابراهيم بعد أن سقطت أمامه داخل مرمى سيراميكا.

حاول فريق سيراميكا كليوباترا أن يخترق دفاعات الأهلي ولكن لم يتمكن من الوصول الى الشناوي في هجمة خطيرة تهدد مرمى الأحمر.

وتمكن الأهلي تكرار الكرة ببراعة، وسجل الهدف الثاني في الدقيقة ١٤ من عمر المباراة عن طريق تمريرة رائعة من حسين الشحات، أسكنها الشباك شريف من لمسة واحدة.
ولكن قرر أمين عمر حكم المباراة العودة إلى تقنية الـ VAR، وألغى الهدف بسبب لمسة يد على محمد مجدي أفشة لاعب وسط الأهلي.

تدخل عامر عامر حارس مرمى سيراميكا كليوباترا على محمد شريف بقوة في كرة انفرد بها شريف بالمرمى، وأشهر حكم المباراة الطاقة الحمراء المباشرة في وجه عامر عامر في الدقيقة 19 من عمر المباراة.

احتسب أمين عمر حكم المباراة ركلة حرة مباشرة بسبب تدخل عامر عامر القوي على محمد شريف، وسددها محمد مجدي أفشة، ولكن ارتطمت بالعارضة وارتدت لرامي ربيعة الذي سدد الكرة بقوة أسكنها الشباك في الدقيقة ٢٤.

ولكن قام أمين عمر بالغاء الهدف الثاني للأهلي بعد العودة لتقنية ال VAR

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الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. عامر عامر يتعرض للطرد

الشوط الثاني..

 

سقط حسين الشحات لاعب الأهلي داخل منطقة جزاء فريق سيراميكا كليوباترا، في الدقيقة 51 من عمرالمباراة بعد اعتراض محمد ابراهيم له في كرة هجومية للأحمر.

تصدى محمد شريف لركلة الجزاء، وسددها في الدقيقة 53 لتسكن شباك حارس مرمى كليوباترا وتصبح النتيجة 2-0.

سجل جونيور آجاي الهدف الثالث للأهلي عن طريق تسديدة قوية اعترضها أحد لاعبي سيراميكا كليوباترا لتغير اتجاهها وتسكن الشباك وتصبح النتيج 3-0.

سجل محمد مجدي أفشة الهدف الرابع عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة ٧٨ من عمرالمباراة، لم يتمكن حارس المرمى أن يصنع أمامها شئ.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة ٦٤ ويتصدر ترتيب الدوري الممتاز، بينما يتجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة ٣٣ في المركزالـ ١٢.

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الأهلي يتقدم 1-0 على سيراميكا كليوباترا في الشوط الأول

وضم التشكيل الأهلي:
محمد الشناوي في حراسة المرمي

ومعه محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد شريف.


ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - طارق سامي - أحمدمحسن - عبد الله محمود.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - كوامي بونسو- ميدو جابر. خط الهجوم: أحمد ياسر ري

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