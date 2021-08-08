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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي أفشة ينشر صورا من فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا

صدى البلد

احتفل محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي بالفوز على فريق سيراميكا كليوباترا برباعية في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ونشر أفشة مجموعة من الصور من مباراة امس وعلق قائلة "الحمد لله ".

 

حقق الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي من  الفوز على منافسه سيراميكا كليوباترا برباعية نظيفة، في المباراة التي تقام بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا في اللقاء المقام على ملعب استاد السلام الدولي “الأهلي وي” ضمن منافسات الجولة ال23 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل الأهداف ياسر إبراهيم، محمد شريف، طارق سامي لاعب سيراميكا عن طريق الخطأ في مرماه، محمد مجدي أفشة.

 

تفاصيل الشوط الأول..
 

تمكن الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهليمن تسجيل هدف أول مبكر في مرمى سيراميكا كليوباترا في المباراة التي تقام بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا في اللقاء المقام على ملعب استاد السلام الدولي “الأهلي وي”> ضمن منافسات الجولة ال23 من بطولة الدوري الممتاز.

حصل الأهلي على ركلة ركنة في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة مررها علي معلول٫ وصلت داخل منطقة الجزاء٫ وحدثت دربكة سددها ياسر ابراهيم بعد أن سقطت أمامه داخل مرمى سيراميكا.

حاول فريق سيراميكا كليوباترا أن يخترق دفاعات الأهلي ولكن لم يتمكن من الوصول الى الشناوي في هجمة خطيرة تهدد مرمى الأحمر.

وتمكن الأهلي تكرار الكرة ببراعة، وسجل الهدف الثاني في الدقيقة ١٤ من عمر المباراة عن طريق تمريرة رائعة من حسين الشحات، أسكنها الشباك شريف من لمسة واحدة.
ولكن قرر أمين عمر حكم المباراة العودة إلى تقنية الـ VAR، وألغى الهدف بسبب لمسة يد على محمد مجدي أفشة لاعب وسط الأهلي.

تدخل عامر عامر حارس مرمى سيراميكا كليوباترا على محمد شريف بقوة في كرة انفرد بها شريف بالمرمى، وأشهر حكم المباراة الطاقة الحمراء المباشرة في وجه عامر عامر في الدقيقة 19 من عمر المباراة.

احتسب أمين عمر حكم المباراة ركلة حرة مباشرة بسبب تدخل عامر عامر القوي على محمد شريف، وسددها محمد مجدي أفشة، ولكن ارتطمت بالعارضة وارتدت لرامي ربيعة الذي سدد الكرة بقوة أسكنها الشباك في الدقيقة ٢٤.

ولكن قام أمين عمر بالغاء الهدف الثاني للأهلي بعد العودة لتقنية ال VAR
 

الشوط الثاني..
 

سقط حسين الشحات لاعب الأهلي داخل منطقة جزاء فريق سيراميكا كليوباترا، في الدقيقة 51 من عمرالمباراة بعد اعتراض محمد ابراهيم له في كرة هجومية للأحمر.

تصدى محمد شريف لركلة الجزاء، وسددها في الدقيقة 53 لتسكن شباك حارس مرمى كليوباترا وتصبح النتيجة 2-0.

سجل جونيور آجاي الهدف الثالث للأهلي عن طريق تسديدة قوية اعترضها أحد لاعبي سيراميكا كليوباترا لتغير اتجاهها وتسكن الشباك وتصبح النتيج 3-0.

سجل محمد مجدي أفشة الهدف الرابع عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة ٧٨ من عمرالمباراة، لم يتمكن حارس المرمى أن يصنع أمامها شئ.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة ٦٤ ويتصدر ترتيب الدوري الممتاز، بينما يتجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة ٣٣ في المركزالـ ١٢.

النادي الأهلي الدوري المصري سيراميكا كليوباترا الدوري الممتاز محمد مجدى افشة

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