فوبيا القطط.. نصائح للعلاج والتغلب على الخوف

يُعرف الخوف من القطط ، المعروف باسم فوبيا القطط بأنه شائع بين العديد من الأشخاص، يمكن أن يكون للخوف من القطط تأثيرات عميقة على حياة الأشخاص اليومية، مما يجعل من المستحيل زيارة الأصدقاء المحبين للقطط والإجبار لهم للحد من أنشطتهم اليومية.

كيف يتم علاج فوبيا القطط



لا تعني الإصابة بالفوبيا بالضرورة أنك بحاجة إلى العلاج، إذا كان من السهل عليك تجنب القطط فقد لا يكون للرهاب تأثير كبير على حياتك اليومية.

ومع ذلك ، ليس من الممكن دائمًا أو حتى من المرغوب فيه ، تجنب موضوع الرهاب الذي تعاني منه، على سبيل المثال ربما بدأت في مواعدة شخص لديه قطة أو ربما كنت تستمتع بالقطط قبل أن تمر بتجربة سيئة.

علاج التعرض

يعتبر علاج التعرض أحد أكثر علاجات الفوبيا فعالية، في هذا النوع من العلاج ستعمل مع معالج لتعريض نفسك ببطء لما تخافه.

لمعالجة الخوف من مرض الرهاب ، قد تبدأ بالنظر إلى صور القطط، يمكنك الانتقال إلى مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بالقطط ، ثم حمل قطة محشوة أو لعبة في النهاية قد تجلس بجوار قطة في حامل قبل اتخاذ الخطوة الأخيرة المتمثلة في حمل قطة لطيفة.

إزالة التحسس المنهجية هي نوع محدد من العلاج بالتعرض الذي يتضمن تعلم تقنيات الاسترخاء للمساعدة في إدارة مشاعر الخوف والقلق أثناء العلاج بالتعرض.

في النهاية ، يمكن أن تساعد هذه التمارين أيضًا في تعليمك ربط القطط باستجابة الاسترخاء بدلاً من الاستجابة للضغط.

العلاج السلوكي المعرفي

إذا لم تكن متأكدًا من العلاج بالتعرض ، فيمكنك التفكير في العلاج السلوكي المعرفي (CBT) بدلاً من ذلك، في العلاج السلوكي المعرفي ستتعلم كيفية تحديد أنماط التفكير التي تسبب الضيق وإعادة صياغتها.

من المحتمل أن يستمر العلاج المعرفي السلوكي للفوبيا من التعرض لبعض القطط ، لكنك ستكون مجهزًا جيدًا بأدوات التأقلم في تلك المرحلة.

هل تحتاج دواء لعلاج فوبيا القطط؟



لا توجد أي أدوية مصممة خصيصًا لعلاج الرهاب ، ولكن يمكن أن يساعد بعضها في إدارة الأعراض على المدى القصير. وتشمل هذه:

حاصرات بيتا

تساعد حاصرات بيتا في علاج الأعراض الجسدية للقلق ، مثل زيادة معدل ضربات القلب والدوخة، يتم أخذها بشكل عام قبل الدخول في موقف يؤدي إلى ظهور أعراض جسدية.

البنزوديازيبينات

هذه هي المهدئات التي تساعد أيضًا في تقليل أعراض القلق، في حين أنها يمكن أن تكون مفيدة ، إلا أن لديهم أيضًا مخاطر عالية للإدمان، سيصف طبيبك بشكل عام هذه فقط للاستخدام العرضي أو قصير المدى.

د- سيكلوسيرين (DCS)

هذا دواء قد يساعد في تعزيز فوائد العلاج بالتعرض، نتائج مراجعة عام 2017 تشير مصادر موثوقة إلى أن العلاج بالتعرض يمكن أن يكون أكثر فعالية عند استكماله بـ DCS.

حتى بدون DCS أو الأدوية الأخرى ، غالبًا ما ينجح الأشخاص في العلاج.

المصدر: Healthline