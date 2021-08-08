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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: رفع 9 آلاف طن قمامة من الشوارع خلال 24 ساعة

رفع 9 ألاف طن قمامة
رفع 9 ألاف طن قمامة

شن رؤساء أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع الحملة المركزية للنظافة وتجميل المحافظة حملات مكبرة للارتقاء بمستوى النظافة العامة بنطاق كل حي شملت الأعمال رفع الأتربة المتراكمة بالإضافة الي النظافة الدورية للشوارع.

 

يأتي هذا في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات النظافة وتطهير صناديق القمامة بأحياء الإسكندرية، كثفت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع شركة نهضة مصر، المنوط بها رفع القمامة من شوارع الإسكندرية، أعمال رفع القمامة من شوارع الإسكندرية، وكذلك تطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع والحد من انتشار فيروس كورونا.


قامت الشركة المختصة بالتعاون مع الأحياء من رفع 8408 ألف طن مخلفات صلبة، وعدد 37 طن مخلفات طبية، بالإضافة الي 555 طن أتربة.


وتكثف الأحياء حملات النظافة والتطهير على مدار اليوم للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة والصحة العامة للمواطنين.

 

 قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بجولة مفاجئة بشارع البيطاش بنطاق حي العجمي. ويأتي ذلك في إطار جولات المحافظ المستمرة للوقوف علي مستوي الخدمات المقدمة ومتابعة الإنضباط بالشوارع ومنع كافة أشكال المخالفات والتعديات على مستوى الأحياء.

 

وخلال الجولة؛ رصد المحافظ وجود بعض تراكمات للقمامة. وعلي الفور استفسر من المواطنين عن عدد مرات رفع القمامة بالشارع حيث أفادوا بأنها مرضية ويتم رفعها بشكل دوري.

 

وشدد المحافظ علي مسئولي شركة النظافة بتكثيف أعمال رفع القمامة وخاصة في أوقات الذروة لمنع تواجدها في الشارع وقت طويل.

 

علي صعيد آخر؛ أمر المحافظ برفع جميع الإشغالات والتعديات والتحفظ عليها ومصادرتها فوراً، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين. جاءت الجولة؛ عقب قيام محافظ الإسكندرية بتفقد مشروع تطوير ميدان مثلث الشركات بمنطقة وادي القمر بنطاق حي العجمي، بتكلفة 17 مليون جنيه ومدة تنفيذ 4 شهور.

الاسكندرية صناديق القمامة حملات النظافة فيروس كورونا محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف الاجراءات الوقائية

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