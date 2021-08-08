زعيم كوريا الشمالية يكلف الجيش بمساعدة المناطق المتضررة من الفيضانات

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، اليوم الأحد، بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون أصدر أمرا بإرسال مساعدات إلى مقاطعة هامجيونج الجنوبية التي تضررت جراء الفيضانات وإشراك الجيش في أنشطة الإنعاش.

وذكرت وسائل الاعلام الكورية: “أصدرت اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري تعليمات بـ ... الإصلاح الفوري للطرق المتضررة في المناطق المنكوبة عن طريق تعبئة وحدات المهندسين وتعيين وحدات الجيش الشعبي المتمركزة في المقاطعة على حملة الإنعاش من الضرر”.

كما أمر المرسوم، الذي صدر الخميس الماضي، بتقدير الأضرار الناجمة عن الكارثة في جنوب هامجيونج، والانتهاء من استعادة المنطقة قريبًا بجهود مشتركة للجيش والقوات المحلية.

وأعطى الزعيم الكوري الشمالي، التوجيه لتقديم كل الدعم اللازم للمقاطعة المتضررة بما في ذلك الموارد المادية والمالية.

وذكر التلفزيون المركزي الحكومي، أن الأمطار الغزيرة التي استمرت من 1 إلى 3 أغسطس في جنوب هامجيونج أسفرت عن غمر 1170 منزلا وتم إجلاء 5000 شخص.