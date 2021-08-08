تعرف على أسعار العملات العربية في بنك مصر الأحد 8 أغسطس

ينشر "صدى البلد" أسعار العملات العربية فى بنك مصر مقابل الجنيه المصرى بختام تعاملات اليوم الأحد 8 أغسطس 2021 وفقا لآخر تحديث.



وفي السطور التالية، نرصد حركة بيع و شراء العملات العربية بختام اليوم الأحد فى بنك مصر..



ففي ختام اليوم، الأحد، بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى أعلى العملات العربية سعرا 49.36 جنيه للشراء و 52.31 جنيه للبيع بانخفاض 5 قروش خلال أسبوع.





وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .



ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر نحو 40.38 جنيه للشراء 41.72 جنيه للبيع .



وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر 21.73 جنيه للشراء و22.19 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر 39.67جنيه للشراء و 40.85 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى ختام الأحد فى بنك مصر 4.1 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.



و تختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب.



ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الأخرى.

