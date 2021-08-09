نائب محافظ الفيوم: إنشاء مجمع خدمات بقرية "الغرق" بتكلفة 15.5 مليون جنيه

تفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، الأعمال الإنشائية لعددٍ من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية الغرق بمركز إطسا، للوقوف على سير العمل، وذلك بحضور خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة نائب المحافظ شملت تفقد الأعمال الإنشائية لمجمع الخدمات بقرية الغرق بمركز إطسا، الذي يأتي على مساحة 1500م2 بتكلفة 15 ونصف مليون جنيه، مما يوفر على أكثر من 13 ألف نسمة من المواطنين الوقت والجهد في قضاء مصالحهم اليومية، موجهاً بالالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المجمع الخدمي.
كما شملت الجولة تفقد الأعمال الإنشائية لمدرسة الشهيد عبدالله أبو العينين، حيث يتم انشاء مبنى جديد ورفع كفاءة المبنى القديم، بتكلفة تقديرية 5 مليون جنيه، وتبلغ نسبة التنفيذ 70%، إضافة لتفقد محطة صرف دانيال بتكلفة تقديرية 45 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ المشروع 25 %.
وعقب الجولة، عقد نائب المحافظ اجتماعاً مع رؤساء الوحدات القروية، لمتابعة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلاً عن متابعة ملفى التصالح وتقنين أراضي أملاك الدولة، ومنظومة المتغيرات المكانية، وكذا الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/ 2022 والمشروعات التي يتم تنفيذها بالمركز.
وأكد نائب المحافظ، خلال الاجتماع على تشغيل العمالة المحلية من أبناء القرية من مقاولين ومهندسين وعمال، موجهاً باستمرار مراجعة جميع حالات "سكن كريم" لتحديد الأسر المستحقة فقط، مشيراً الى أن الهدف من المبادرة هو تحقيق السلام المجتمعي وتحقيق حياة كريمة للمواطن .
كما وجه نائب المحافظ بالتوسع في عقد الندوات التوعوية للمزارعين بأهمية التحول لنظم الري الحديث، مطالباً بحصر كافة أراضي أملاك الدولة، واستغلالها الاستغلال الأمثل، في عمل مشروعات خدمية وتنموية تعود بالنفع والفائدة على المواطنين، فضلاً عن التصدي لكافة التعديات على الأراضي الزراعية.