انتصار السيسي تهنئ شعب مصر والأمة العربية والإٍسلامية بـ العام الهجري الجديد

قدمت السيدة الأولي انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، التهنئة لشعب مصر والأمتين العربية والإٍسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، فهي مناسبة تتجلى فيها أنبل المعاني.

وكتبت الصفحة الرسمية لقرينة الرئيس السيسي علي موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك":" أتقدم بالتهنئة لشعب مصر والأمة العربية والإٍسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، فهي مناسبة تتجلى فيها أنبل المعاني، في صدق النية والعزم والتضحية والوفاء للوطن، داعية الله أن يكون هذا العام عام خير وبركة وأمنا وسلاما على مصر وشعبها وسائر بلاد العالم.



كل عام وأنتم بخير