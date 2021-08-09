الأوراق المطلوبة للدراسات العليا بجامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بمرحلة الدراسات العليا بٱغلب الكليات للتسجيل بالعام الدراسى الجديد بكافة المراحل.



وصرح مسئولو شئون الطلاب بجامعة حلوان بأنه تم فتح باب التقديم للدراسات العليا منذ بداية شهر يوليو و حتى ٣١ أغسطس ٢٠٢١.

وأشار مسئولو شئون الطلاب بجامعة حلوان، أنه على الراغبين بالتقدم للدراسات العليا التقديم وتسجيل بياناتهم إلكترونيا عبر الموقع الآتى:

http://app2.helwan.edu.eg/HighEdu/Khedma/Xlogin.asp

وتشمل الأوراق المطلوبة للتقديم بالدراسات العليا جامعة حلوان للوافدين الآتى :

- طلب الالتحاق مرفق به صورة فوتوغرافية .

- عدد 6 صور شخصية .

- شهادة ميلاد أصلية أو مستخرج منها.

- إقرار بأن الدارس ليس مقيدا فى العام الحالى بأي جهة أخرى .

- صورة من جواز السفر .

- شهادة الماجستير أو الليسانس موثقة ومختومة من وزارة الخارجية المصرية.

- تسديد مصروفات الاختبارات الشخصية وفتح ملف.

- تسديد المصروفات الدراسية للوافدين بالعملة الصعبة.

- توثيق جميع شهادات الوافدين وتسديد رسوم صندوق رعاية الطلاب الوافدين.

- تقديم شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات لحاملي البكالوريوس أو الليسانس.

وتختلف أغلب الأوراق بالنسبة للطلاب المصريين.

جدير بالذكر انه أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر أغسطس 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام هذه الدورة بنظام الأون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

و من هذه الدورات دورة تدريبية حول مهارات الاتصال الفعال يومي ١٥ و ١٦ أغسطس 2021.



و نوه المركز الى انه يتم التسجيل في هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6