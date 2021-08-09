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برلمان

رياضة النواب: إطلاق الرئيس أسماء الفائزين بالأولمبياد على المحاور تقدير مصر لأبطالها

الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين ، رئيس لحنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إطلاق اسماء الفائزين بالأولمبياد علي المحاور ، رسالة واضحة علي أن تقدير مصر لأبطالها اغلي واثمن من ملايين الدولارات التي قد تحاول بعض الدول اغراء الرياضيين المصريين بها لتجنيسهم.

وأوضح حسين فى بيان صحفى له ان مداخلة  الرئيس  عبدالفتاح السيسي، في برنامج التاسعة تأتي تاكيدا لدعم القيادة السياسية للرياضة المصرية وللرياضيين المصريين ورسالة لكل رياضي ان مصر تقدم لأبنائها الرياضيين  ما تستطيع من الدعم ماديا ومعنويا للوصول الي مكانة متميزة تليق بتاريخ مصر ومكانتها بين دول العالم.

واكد رئيس لجنة الشاب والرياضة بمجلس النواب ، أن تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي ،  للاعبه فريال ودعمها يرسخ واحدة من أسمى قواعد الجمهورية الجديدة، التي رسمها  الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أول يوم له في تولي مسئولية البلاد، بالإعتماد على المرأة المصرية ودعم دورها الأساسي في تكوين الشخصية المصرية لتطوير وطننا الغالي وبناء مصر الحديثة".

وأضاف رئيس لجنة الشباب ، أن  الرياضة المصرية تشهد طفرة حقيقية في الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية للرياضة والرياضيين، والتي تتطلع للتخطيط للفوز بالمزيد من الميداليات الأولمبية والعالمية خلال السنوات والدورات المقبلة بما يليق باسم مصر في الجمهورية الجديدة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي ملايين الدولارات الرياضيين المصريين الجمهورية الجديدة الميداليات الأولمبية

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