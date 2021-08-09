تفاصيل.. كل ما تريد معرفته عن طباعة عملة فئة 500 جنيه جديدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، فئة 500 جنيه مصري، حيث نفى مصدر بارز بالبنك المركزي المصري صحة ما نقلته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توجه البنك لطباعة وإصدار عملة ال٥٠٠ جنيه.

عملة 500 جنيه

وقال المسئول في تصريحات مقتضبة لموقع صدي البلد الإخباري أن تلك المزاعم ما هي إلا شائعات إذ أن البنك ينفيها جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن هناك عامل آخر في انتشار تلك الشائعات في ذات الوقت من كل عام، وهو ظهورها بقائمة الذكريات السنوية بمواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يدخل اللغط على كثيرين ويظنون بأن الأمر قرار جديد وهو ليس بذلك.

وأكد المسئول أن البنك المركزي المصري ملتزم بإجراءات الشفافية والأفصاح بصورة دورية عن عمليات طباعة وإصدار النقد وهو ما تحقق فعليا عند الاعلان عن طباعة النقود البلاستيكية وتوقيت إصدارها وفئاتها.

وذكر المصدر أن عمليات طباعة وإصدار العملات وتجديدها أو إعادة إنتاج فئات دقيقة تتم وفقا لاجراءات فنية دقيقة ودراسات معمقة نظرا لارتباطها بضوابط وسياسات نقدية .

العملات البلاستيكية

ويعتزم البنك المركزي المصري مطلع نوفمبر المقبل اصدار وطباعة عملات بلاستيكية من خامات بوليمار وبولي بروبلين لفئة ١٠ جنيهات ثم فئة ٢٠ جنيها بعد عرضها علي الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل نهاية الشهر الماضي .

يعتزم البنك المركزي المصري إصدار أوراق البنكنوت الجديدة "العملات البلاستيكية"، خلال أول نوفمبر المقبل، على أن يتم البدء بإطلاق فئة 10 جنيهات أولا وهي في المراحل النهائية للطباعة.

وأطلع الرئيس السيسي على عينات من البنكنوت الجديدة، والتي سيتم إصدارها نوفمبر المقبل، بالتنسيق مع مركز الوثائق المؤمنة بشأن توفير المواد الخام المتطورة وفق أحدث المعايير العالمية لأوراق النقد.

موعد إصدارها

تفصلنا 3 أشهر عن موعد طرح العملات البلاستيكية في مصر، وإصدار البنك المركزي لعملة البوليمر الجديدة من طبعة العاصمة الإدارية الجديدة، بالتزامن مع معدلات التنفيذ التى اوشكت على الانتهاء، والتي تتم في 4 خطوط إنتاج في مطبعة العاصمة الإدارية.

الاستدامة

وفي هذا الصدد قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي إن العملات البلاستيكية وضخها في الأسواق المصرية، جاء نتيجة الاتجاه العالمي الجديد لتغيير العملات الورقية بأخرى بلاستيكية تكون أكثر استدامة وعمر أطول.

إمكانية التزوير

وأضاف عامر خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن العملات البلاستيكية الجديدة التى تم الإعلان عنها غير قابلة للتزوير وأكثر أمنا، لأنها تستوجب اشتراطات خاصة لتصنيعها، وطرق التصنيع بعيدة تماما عن إمكانية المزورين وبالتالي فهي خطوة مفيدة جدا لقطاع البنكنوت في مصر ومواكبة الاتجاه العالمي في التغيير.

توفير النفقات

وأوضح عامر أن العملات البلاستيكية الجديدة، لها عمر أطول من العملات الورقية، وهو ما سيؤدي إلى توفير أموال التى تضخ لإنتاج العملات الورقية بشكل مستمر بشكل أكثر استهلاكها وتعرضها للتلف بسرعة وتضطر وقتها الحكومة لاستبدال العملات المستهلكة التالفة بجديدة، وهذه العملية مكلفة جدا لأنه يتم استيراد أوراق خاصة وأخبار خاصة بتلك العملية.

وتابع الخبير الاقتصادي قائلا: "بالتالي اتجهت الدولة إلى إصدار العملات البلاستيكية الجديدة المصنوعة من مادة البوليمر لتكون أكثر تداولا بما يقلل حجم الإنفاق العام لاستبدال وصناعة العملات الورقية.

العملات البلاستيكية الجديدة

العملات البلاستيكية الجديدة تعتبر ثورة تكنولوجية جديدة تواكب التطورات العالمية حيث يتم صناعتها من مادة البوليمر وتتمتع بالعديد من المميزات مقارنة بالعملات الورقية التقليدية مثل طول عمرها الافتراضي، وقوة تحملها فهي ليست سريعة التلف أو قابلة للتشوه بسهولة.

وتصنع من مواد صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع، بالإضافة إلى أنها مقاومة للرطوبة والمياه والميكروبات وبالتالي فهي أقل قابلية لنقل الميكروبات والفيروسات في ظل الاجراءات الاحترازية التي يقوم بها البنك المركزي المصري لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وتتوافق العملات الجديدة مع أعلى معايير الأمان المستخدمة في طباعة النقود في العالم، مما يجعل من الصعب للغاية تزويرها خاصة مع العلامات المائية المتطورة التي يستحيل تزويرها.