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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ السويس ورئيس النيابة الإدارية يتفقدان بدء برنامج التحول الرقمي بالهيئة

صدى البلد

تفقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية ، يرافقهما الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ ، وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد، والمستشار عزت أبو زيد، والمستشارة فهيمة الحكيم عضوا المجلس الأعلي للنيابة الإدارية، بدء برنامج التحول الرقمي بإدارة النيابات الإدارية بمحافظة السويس، بعد الانتهاء من تنفيذ برنامج التحول الرقمي والميكنة الشاملة للنيابة الإدارية بمحافظة السويس.

 

كما حضر تفقد بدء برنامج التحول الرقمي بالنيابة الإدارية كلا من المستشار أحمد عطوة مدير إدارة التحول الرقمي، والمستشار أسامة البنا رئيس النيابة الإدارية بالسويس، والدكتورالسيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس ، واللواء محمد رضوان مساعد مدير الأمن ، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب بالسويس ، ورؤساء الأحياء، وعدد من قيادات النيابة الإدارية.

 

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، إن المبنى يأتي استكمالاً لما سبق وتم تنفيذه في المراحل السابقة، لتنفيذ التحول الرقمي بالنيابة الإدارية والتي شملت محافظات بورسعيد وشمال سيناء والإسماعيلية و نيابة القاهرة الجديدة .

 

وأضاف سمير، أن المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، أكد في كلمته على أهمية المشروع القومي للميكنة الشاملة وأهمية دخول النيابة الإدارية ، ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي وأثره البالغ على تطوير منظومة العدالة ، وتوفير الوقت والجهد والمتابعة لكافة مراحل التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية ، والتيسير على المواطنين وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة.

بورسعيد برنامج الشيوخ النيابة الإدارية القيادات التنفيذية السويس النيابة المستشار محمد سمير مجلس الشيوخ لبن رؤساء الاحياء

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