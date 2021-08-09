تشيلسي يصارع باريس سان جيرمان ويتقدم بعرض للتعاقد مع ميسي

أكدت تقارير إعلامية، اليوم الاثنين، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني السابق، تلقى عرضًا من نادي تشيلسي الإنجليزي، لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت شبكة “ESPN” العالمية، أن تشيلسي قدم عرضًا لميسي، يعادل العرض الذي قدمه له باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن باريس سان جيرمان قدم عرضًا لـ ميسي بعقد يمتد لمدة موسمين مع إمكانية التجديد لموسم إضافي، على أن يتقاضى اللاعب راتبًا سنويًا يُقدر بـ 35 مليون يورو.

وأشارت الشبكة أن عدم سفر ميسي إلى باريس اليوم، جاء بسبب وصول عرض تشيلسي المتأخر، حيث يقوم اللاعب مع ممثلية بدراسة العرض.

كشفت شركة براند فاينانس الاستشارية لتقييم العلامات التجارية، عن خساشر نادي برشلونة الإسباني، بعد رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأشارت الشركة في تقرير لها، أن البارسا سيخسر 137 مليون يورو بعد رحيل ميسي.

ونشرت الشركة تفاصيل خسارة برشلونة، وسيخسر النادي الكتالوني 77 مليون يورو من الإيرادات التجارية، و43 مليون يورو من مبيعات القمصان.

وأضافت الشركة أن البارسا سيخسر 17 مليون يورو من إيرادات المباريات وأداء الفريق، لتبلغ إجمالي الخسائر 137 مليون يورو.

ورحل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة بعد نهاية عقده، لعدم تمكن الفريق من تجديد ذلك العقد، بسبب قوانين رابطة الدوري الإسباني.