عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

3 طلقات تستهدف البابا.. قصة المظروف الغامض المرسل من فرنسا إلى الفاتيكان

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

صادرت الشرطة الايطالية مظروفا مرسل إلى بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، يحتوي على ثلاث رصاصات بالقرب من ميلانو، بحسب تقارير إعلامية إيطالية.

وذكرت صحيفة “أفاريتالياني” الايطالية ومقرها ميلانو، أن المظروف يحمل طابع بريد فرنسي وكان موجهاً إلى “بابا الفاتيكان” بـ ساحة إس بيترو في روما".

وكان المظروف يحتوي على ثلاث طلقات من نوع Flobert، عيار 9 ملم، وفقًا لـ صحيفة “Il Messaggero” كما ورد أن هناك رسالة حول العمليات المالية في الفاتيكان.

وبحسب ما ورد صادرت الشرطة البريد في مركز فرز في بيسكييرا بوروميو، الواقعة على مشارف مدينة ميلانو، بعد أن أبلغ مدير البريد عن وجوده.

شاهد.. لحظة مغادرة بابا الفاتيكان المستشفى بعد جراحة في الأمعاء

بابا الفاتيكان يحث زعماء لبنان على التخلي عن المصالح الحزبية وإصلاح البلاد

وعلى الفور، تم أخذ العناصر التي يحتويها المظروف المرسل الى البابا فرانسيس من قبل “كارابينيري” - أحد قوّتي الشرطة الرئيسيتين في إيطاليا - ليتم فحصها كجزء من تحقيق مستمر، وفقًا لتقرير Il Messaggero.

وتم الاتصال بمسؤولي الفاتيكان للتعليق على الامر وكشف تفاصيل عن الواقعة 

وعاد بابا الفاتيكان البالغ من العمر 84 عامًا إلى العمل بدوام كامل فقط بعد دخوله المستشفى في 4 يوليو قبل إجراء جراحة في القولون.

وقال الفاتيكان إن الجراحة، التي تمت فيها إزالة جزء من القولون، كانت ضرورية بسبب تضييق الأمعاء.

ووفقًا لمذكراته العامة، أدى البابا فرانسيس الصلاة يوم الأحد في ساحة القديس بطرس في مدينة الفاتيكان - على بعد أكثر من 500 ميل من مكان اكتشاف الظرف.

ومن المقرر أن يغادر فرانسيس في رحلة إلى بودابست يوم الخميس المقبل 12 أغسطس، متوجهاً من مطار فيوميتشينو الدولي في روما.

ومن المتوقع أن يجتمع مع أساقفة المجر وممثلين آخرين عن الكنيسة واليهود قبل مغادرته إلى براتيسلافا، سلوفاكيا.

بابا الفاتيكان البابا فرانسيس الفاتيكان طابع بريد الشرطة الإيطالية ساحة القديس بطرس القديس بطرس بودابست فرانسيس

موضوعات متعلقة

وسط تصاعد حوادث القرصنة.. بوتين يتعهد بضمان أمن الخليج العربي

وزير الدفاع البريطاني: صفقة فاسدة بين الولايات المتحدة وطالبان ضيعت مستقبل افغانستان

خلفا لـ سيريل نون.. فرانك هارتمان سفيرا لجمهورية ألمانيا الاتحادية في مصر

فضيحة حاكم نيويورك.. المساعدة الأولى لـ"كومو" تكشف تفاصيل واقعة تحرشه بها جنسيا

طائرات دون طيار تشارك في إطفاء حرائق الغابات بثاني أكبر جزيرة في اليونان

إسرائيل تعيد فرض الإغلاق بعد ارتفاع إصابات كورونا ومتغير دلتا

مستشار بايدن يحذر من زيادة الإصابات بكورونا بين الأطفال عند عودة المدارس

سفير مصر في بغداد يترأس ندوة نقاشية حول آلية تعاون البلدين مع الأردن| صور

ترشيحاتنا

من داخل القفص.. ماذا طلب محمود عزت من الجنايات في قضية أحداث المنصة

بعد اقترابه من باريس سان جيرمان.. ميسي يسبح في منزله.. شاهد

بعد شائعات القبض عليه.. تعرف على مكان إيمان البحر درويش

وزيرة الصحة: الوجبة المدرسية توفر 25% من احتياجات الطلاب الغذائية اليومية

3 طلقات تستهدف البابا.. قصة المظروف الغامض المرسل من فرنسا إلى الفاتيكان

شاهد.. فيديو يتسبب في إعادة طفل سعودي تاه عن أسرته بمصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش عايزة تتحجب.. أم تصدم ابنتها بسيارتها عمدًا وترفض ذهابها للمستشفى

بالاسم .. شوبير يعلن انضمام صفقة من العيار الثقيل للأهلي

رقم فلكي.. قيمة عقد ميسي مع باريس سان جيرمان ناديه الجديد

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

تفاهات ولازم يتحاسبوا.. ميدو يفتح النار على مجلة الزمالك

الجمهور يهاجم دينا الشربينى بعد جنازة دلال عبد العزيز.. لهذا السبب

الصحة: لقاح جونسون آند جونسون جرعة واحدة ولا يحتاج تعزيزًا

على متن 3 طائرات عسكرية| مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية لتونس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا ليس خطيرًا.. متظاهرون يحاولون اقتحام مقر البي بي سي في لندن

طريقة تحضير البان كيك بدون بيض ..7 وصفات مختلفة

طريقة عمل المعمول بالعجوة في المنزل

طرق عمل الزلابية في البيت

فيديو

فيديوجراف.. حكاية سبحة دلال عبد العزيز وسر احتفاظها بها 25 عاما

فيديوجراف.. مش طبيعي.. تطورات جديدة في حالة الإعلامي وائل الإبراشي

بعضها جاهز للتسليم.. تفاصيل حجز وحدات "سكن لكل المصريين"

يأكلان ضحاياهما.. القبض على زوجين من عبدة الشيطان في موسكو

المزيد

ساحة رأي

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أفكار للمناقشة على هامش أولمبياد طوكيو

أحمد شيخو يكتب: المقاربة التنويرية الديمقراطية لأزمات المنطقة

د. صفوت محمد عمارة يكتب: الهجرة وبناء الدولة

عمر عاقيل يكتب: فاشلون بامتياز!

رمضان البيه يكتب: القرين والإنسان

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حسن الأدب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ