3 طلقات تستهدف البابا.. قصة المظروف الغامض المرسل من فرنسا إلى الفاتيكان

صادرت الشرطة الايطالية مظروفا مرسل إلى بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، يحتوي على ثلاث رصاصات بالقرب من ميلانو، بحسب تقارير إعلامية إيطالية.

وذكرت صحيفة “أفاريتالياني” الايطالية ومقرها ميلانو، أن المظروف يحمل طابع بريد فرنسي وكان موجهاً إلى “بابا الفاتيكان” بـ ساحة إس بيترو في روما".

وكان المظروف يحتوي على ثلاث طلقات من نوع Flobert، عيار 9 ملم، وفقًا لـ صحيفة “Il Messaggero” كما ورد أن هناك رسالة حول العمليات المالية في الفاتيكان.

وبحسب ما ورد صادرت الشرطة البريد في مركز فرز في بيسكييرا بوروميو، الواقعة على مشارف مدينة ميلانو، بعد أن أبلغ مدير البريد عن وجوده.

وعلى الفور، تم أخذ العناصر التي يحتويها المظروف المرسل الى البابا فرانسيس من قبل “كارابينيري” - أحد قوّتي الشرطة الرئيسيتين في إيطاليا - ليتم فحصها كجزء من تحقيق مستمر، وفقًا لتقرير Il Messaggero.

وتم الاتصال بمسؤولي الفاتيكان للتعليق على الامر وكشف تفاصيل عن الواقعة

وعاد بابا الفاتيكان البالغ من العمر 84 عامًا إلى العمل بدوام كامل فقط بعد دخوله المستشفى في 4 يوليو قبل إجراء جراحة في القولون.

وقال الفاتيكان إن الجراحة، التي تمت فيها إزالة جزء من القولون، كانت ضرورية بسبب تضييق الأمعاء.

ووفقًا لمذكراته العامة، أدى البابا فرانسيس الصلاة يوم الأحد في ساحة القديس بطرس في مدينة الفاتيكان - على بعد أكثر من 500 ميل من مكان اكتشاف الظرف.

ومن المقرر أن يغادر فرانسيس في رحلة إلى بودابست يوم الخميس المقبل 12 أغسطس، متوجهاً من مطار فيوميتشينو الدولي في روما.

ومن المتوقع أن يجتمع مع أساقفة المجر وممثلين آخرين عن الكنيسة واليهود قبل مغادرته إلى براتيسلافا، سلوفاكيا.