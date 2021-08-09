شاهد... كلب شجاع يدفع سيارة لينقذ صاحبها من الغرق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا، مقطع فيديو رائع لكلب شجاع تمكن من مساعدة سيدة في دفع سيارتها رغم هطول الأمطار بغزارة في الشارع التي وصلت إلى خصر السيدة.



ووفقا لما نشرته صحيفة " ديلي ميل"، فإن سيدة بالغة من العمر 37عاما علقت مع زوجها في السيارة في الشارع بسبب هطول الأمطار بغزارة ولم يتمكنا من الوصول إلى المنزل.



وساعد الكلب الشجاع، السيدة والرجل في دفع السيارة للوصول إلى المنزل رغم أن المياه كانت تغطي رأس الكلب إلا أنه كان يحاول السباحة قدر الإمكان لدفع السيارة.



وقام أحد السكان في الشارع الذي علقت فيه السيارة، بتسجيل تلك اللحظة النادرة وهو يثني على دور الكلب وشجاعته في مساعدة السيدة والرجل.



جدير بالذكر أن بريطانيا تتعرض حاليا لموجة من التقلبات الجوية، والتي تتكون من أمطار غزيرة مع استمرار الموجة الحارة والرطوبة.

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