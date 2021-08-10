الساموراي الياباني.. أقوى شركات تصنيع السيارات في بلاد الشمس المشرقة

تتعدد شركات تصنيع السيارات بين جنسيات مختلفة، مثل براعة الصانع الأمريكي، وإصدارات الصانع السويسري الذي مد العالم بمنظومة الحماية عبر حزام الأمان، إلى جانب التكنولوجيا الكورية والصينية التي تغزو العالم، بالإضافة إلى الشركات الإيطالية والفرنسية والألمانية العريقة، وغيرها الكثير من بلاد قادت العالم في هذا المجال التنافسي، ولكن يبقى الساموراي الياباني يحمل الكثير من الاسرار، حول اقوى شركات تصنيع السيارات اليابانية والتي شكلت حالة فريدة داخل الأسواق العالمية للسيارات عبر إصداراتها المميزة و المتنوعة.

الساموراي الياباني و إقوى شركات تصنيع السيارات

نجوم الثريا .. هي العلامة التجارية البارزة وسط إصدارات الصانع الياباني المخضرم، التي تعود إلى شركة سوبارو الشهيرة، ويرجع تاريخ تأسيسها إلى العام 1953 بالتحديد في السابع من يوليو، حيث اتخذت مقرًا لها بالقرب من طوكيو لتبدأ رحلتها في مجال تصنيع السيارات، ولكن ترجع انطلاقتها الأولى في عام 19147 من خلال الطائرات الصغيرة حيث انتجت النسخة Chikuhei Nakajima.

ويأتي دور شركة سوزوكي اليابانية التي تعد واحدة من اشهر منتجي السيارات والدراجات النارية حول العالم، بالإضافة إلى إنتاج المحركات البحرية الخارجية، حيث يرجع تاريخ تأسيسها إلى العام 1909، لننتقل سويًا مع شركة يابانية اخرى بدأت في العديد من المجالات مثل التنقيب عن الفحم، إلى بناء السفن، و أعمال مصرفية، مع الاستثمار في النفط و العقارات، و هي ميتسوبيشي و التي تعني باليابانية "الماسات الثلاثة"، حيث بدأت كشركة شحن أسّست من قبل ياتارو إواساكي في عام 1834.

مازلنا داخل الأراضي اليابانية و بالتحديد من داخل شركة هوندا التي بدأت رحلتها على يد مهندس الميكانيكا الياباني "سوإيتشيرو هوندا"، الذي استطاع أن يؤسس شركة لصناعة حلقات المكابس، و التي كانت تستخدم لمنع تسرب الضغط بين منظومة أسطوانات المحرك و المكبس، و يعرف سوإيتشيرو هوندا بأنه كان مولعًا بسباقات الدراجات النارية والسيارات، إلى أن تأسست هوندا اليابانية في 1948.

لم يقتصر الامر عند هذه الشركات فقط، ولكن يتألق الصانع الياباني المخضرم من خلال نخبة لامعة من الشعارات الفريدة و ابرزهم، عملاقة تصنيع السيارات اليابانية تويوتا، و شركة نيسان العريقة، بالإضافة إلى شركة مازدا الشهيرة، و غيرها من العلامات التجارية البارزة في هذا المجال.