الموت له حرمة.. نقابة المهن التمثيلية تقدم مقترحا لتغطية الجنازات

قال الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، تعليقا على تغطية الجنازات والعزاءات، إن هناك اقتراحا بأن يكون هناك صحفي واحد فقط من كل مؤسسة إعلامية يغطي الجنازة أو العزاء، ويتم توزيع التغطية الإعلامية على باقي القنوات والمواقع الإخبارية".

وأضاف إيهاب فهمي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، أن تصوير النعش والجثمان وهو داخل القبر؛ أمر غير معقول وغير طبيعي، والموت له حرمة”.

وأوضح إيهاب فهمي: "نحن نحترم الفن والصحافة والإعلام، ولكن نقترح أن توفد كل قناة ومؤسسة إعلامية، صحفيا واحدا فقط؛ لتغطية الجنازات، ويكون هناك كود أخلاقي للتغطية".

وأكمل إيهاب فهمي :" لا أنكر أن الإعلامي له حق في عمله ولكن الفنان له حق في الحفاظ على خصوصيته في الجنازات ".

واستطرد إيهاب فهمي: "نحتاج إلى تنظيم العمل بيننا كـ نقابة المهن التمثيلية ونقابتي الصحفيين والإعلاميين ولا بد من التوصل إلى بروتوكول لتغطية الجنازات والعزاءات ".