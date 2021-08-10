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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شريف دسوقي يظهر في أول أعماله الفنية بعد بتر ساقه.. فيديو

شريف دسوقي
شريف دسوقي

شهد  الإعلان الترويجي لمسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» الظهور الفني الأول للفنان شريف دسوقي وذلك بعد عملية بتر قدمه .

 

وظهر الفنان شريف دسوقي، في البرومو ، وهو يجلس على كرسي، ويتحدث  مع الفنان القدير  يحيي الفخراني.

 

عبر الفنان شريف دسوقي عن سعادته الكبيرة بالعمل مه الفنان محمد هنيدي في فيلم الانس والنمس وايضا الوقوف امام عدسة المخرج شريف عرفة.

 

وقال في تصريحات لـ"صدى البلد": العمل مع شريف عرفة ومحمد هنيدي متعة، وهذا العمل أضيفه لتاريخي، وبقول للجمهور شوفوا الفيلم علشان هو نقلة كبيرة في تاريخ الكوميديا، وهادف أيضا وبه رسالة، وليس لمجرد الضحك فقط".

 

فيلم "الإنس والنمس" يمثل عودة للفنان محمد هنيدي للسينما بعد غياب 4 سنوات منذ آخر أفلامه "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" 2017 وشاركه في بطولته درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.


يا ما في الجراب يا حاوي:

 
وظهر الفنان شريف دسوقي في بروفات مسرحية "ياما في الجراب ياحاوي"، مع الفنان الكبير يحيي الفخراني وهو جالس على كرسي متحرك.

 

وأعلن مجدي الهواري مخرج مسرحية " ياما في الجراب يا حاوي " للنجم الكبير يحيى الفخراني والشريك المؤسس لمسرح كايرو شو المنتجة للعمل عن إجازة الرقابة علي المصنفات الفنية للعرض بعد مشاهدة المسرحية  كاملة في عرض خاص مساء الأحد الماضي حضره الدكتور أشرف ذكي نقيب الممثلين الذي فاجأ الجميع بحضوره إلى  مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس " ماركي" كايرو فيستفال سيتي.

 

وأبدى مجدي الهواري سعادته بإشادة الدكتور أشرف ذكي  بالأخراج ومستوي ماقدمته كايرو شو للمسرح في مصر من المتعة البصرية والثقافية وإحياء فن الاوبريت من جديد بأحدث التقنيات.

 

وأعرب مخرج المسرحية عن تقديره الكبير لإشادة لجنة الرقابة بالمستوي الفني للعرض بكافة عناصره المختلفة، مؤكدا فخره بفريق العمل المتميز للمسرحية بداية من نجومها الكبار وصولا إلي أصغر عامل في المسرح.

 

"ياما في الجراب ياحاوي" عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي " ليلة من ألف ليلة" من إنتاج " كايرو شو" وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاني.

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