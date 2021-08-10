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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالسكين والمقص.. زوجة وشقيقاها يبرحون عنتر ضربا حتى الموت في سوهاج

صدى البلد

لقي عامل في منتصف الثلاثينات من العُمر مصرعه؛ إثر إصابته بجرح قطعي بالفخذ الأيمن وجروح وكدمات مُتفرقة بالجسم، عقب تعدي زوجته وشقيقيها عليه بالضرب بواسطة الأسلحة البيضاء؛ لوجود خلافات زوجية وعائلية بين الطرفين، بمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت مديرية الصحة بسوهاج إشارة من مستشفى المراغة المركزي بوصول المدعو (عنتر. ع. خ - ٣٤ سنه - عامل - ويقيم دائرة مركز المراغة)، جثة هامدة، إثر إصابته بجروح بالغة وكدمات مُتفرقة بالجسم أودت بحياته، ادعاء اعتداء أخرين عليه بالضرب بواسطة أسلحة بيضاء.

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وبانتقال الأجهزة الأمنية وبسؤال شقيق المتوفي (خلف. ع. خ - ٣٠ سنه - عامل - ويقيم بذات الناحية)، اتهم كل من زوجة المتوفي وشقيقيها:"ايمان - ٣١ سنه - ربة منزل، وصابر - ٤٧ سنه - عامل، ورمضان - ٢٧ سنه - عامل"، بالتعدي على الفقيد بواسطة أسلحة بيضاء حتى فارق الحياة.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الثاني والثالث الواقعة بتحريض من الأولى؛ بسبب خلافات زوجية بين الطرفين، وأرشدوا عن الأسلحة المُستخدمة في الواقعة وهي "سكين ومقص".

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج شقيقيها زوجة المراغة قتل

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