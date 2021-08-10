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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. عطل سيارة يصيب كوبرى أكتوبر بكثافات

حاله المرور أعلى
حاله المرور أعلى كوبرى أكتوبر

تشهد معظم شوارع وميادين القاهرة سيولة مرورية على كافة الأنحاء ، ماعدا كوبرى 6 أكتوبر يشهد كثافات بعض الشىء فى الاتجاه القادم من مدينة نصر وصلاح سالم حتي غمرة بسبب تعطل سيارة ، وجرى التعامل مع السيارة المعطلة وسحب الكثافات ، وسط انتشار أمنى مكثف من قبل رجال المرور .

 وأفاد مصدر أمنى بمرور القاهرة أن معظم المحاور الهامة تشهد سيولة مرورية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء ، و أن من بين تلك المناطق التي تشهد سيولة مرورية " وسط البلد وكوبري أكتوبر فى الاتجاه القادم من الجيزة الى مدينة نصر ، وصلاح سالم و الاتوستراد وكوبري قصر النيل وميدان التحرير وميدان طلعت حرب ورمسيس وميدان العتبة وشوارع الأزهر والحسين وبورسعيد وعبد العزيز ، وميدان الخلفاوى وشارع شبرا وشارع القصر العيني" ، ولا توجد حوادث أو أعطال مؤثرة على حركة السير ، حيث يتم التعامل الفوري معها وسط انتشار مروري مكثف لتسهيل حركة السير وسحب الكثافات .

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وتنصح الإدارة العامة لمرور القاهرة قائدى السيارات الالتزام بالسرعات المقررة داخل المدينة مع اتباع تعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم وترك مسافة كافية بين السيارات .

وأكد المصدر ان هناك تعزيزات من رجال وأوناش المرور على كافة المحاور الرئيسية لسحب الكثافات والتعامل الفورى مع أى أزمة مرورية ، لافتا انه لا توجد أى حوادث او أعطال مؤثرة حتى الان .

فيما حصل موقع صدي البلد على السرعات المقررة بعدد من المحاور الحيوية ، بعد تركيب الرادارات المستحدثة بتلك الطرق .

ومع العلم ان من يتجاوز السرعات المقررة سوف يتم رصده وتغريمه فوريا ١٥٠ جنيها ، او ترحيل المخالفة الإلكترونيا بقيمة ٣٠٠ جنيه يتم دفعها أثناء تجديد ترخيص السيارة .

 

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سيولة مرورية كثافات الإدارة العامة لمرور القاهرة السرعات المقررة عطل سيارة كوبري اكتوبر

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