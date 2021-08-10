شاهد.. عطل سيارة يصيب كوبرى أكتوبر بكثافات

تشهد معظم شوارع وميادين القاهرة سيولة مرورية على كافة الأنحاء ، ماعدا كوبرى 6 أكتوبر يشهد كثافات بعض الشىء فى الاتجاه القادم من مدينة نصر وصلاح سالم حتي غمرة بسبب تعطل سيارة ، وجرى التعامل مع السيارة المعطلة وسحب الكثافات ، وسط انتشار أمنى مكثف من قبل رجال المرور .

وأفاد مصدر أمنى بمرور القاهرة أن معظم المحاور الهامة تشهد سيولة مرورية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء ، و أن من بين تلك المناطق التي تشهد سيولة مرورية " وسط البلد وكوبري أكتوبر فى الاتجاه القادم من الجيزة الى مدينة نصر ، وصلاح سالم و الاتوستراد وكوبري قصر النيل وميدان التحرير وميدان طلعت حرب ورمسيس وميدان العتبة وشوارع الأزهر والحسين وبورسعيد وعبد العزيز ، وميدان الخلفاوى وشارع شبرا وشارع القصر العيني" ، ولا توجد حوادث أو أعطال مؤثرة على حركة السير ، حيث يتم التعامل الفوري معها وسط انتشار مروري مكثف لتسهيل حركة السير وسحب الكثافات .

وتنصح الإدارة العامة لمرور القاهرة قائدى السيارات الالتزام بالسرعات المقررة داخل المدينة مع اتباع تعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم وترك مسافة كافية بين السيارات .

وأكد المصدر ان هناك تعزيزات من رجال وأوناش المرور على كافة المحاور الرئيسية لسحب الكثافات والتعامل الفورى مع أى أزمة مرورية ، لافتا انه لا توجد أى حوادث او أعطال مؤثرة حتى الان .

فيما حصل موقع صدي البلد على السرعات المقررة بعدد من المحاور الحيوية ، بعد تركيب الرادارات المستحدثة بتلك الطرق .

ومع العلم ان من يتجاوز السرعات المقررة سوف يتم رصده وتغريمه فوريا ١٥٠ جنيها ، او ترحيل المخالفة الإلكترونيا بقيمة ٣٠٠ جنيه يتم دفعها أثناء تجديد ترخيص السيارة .

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