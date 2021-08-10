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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دلتا يفتك بأمريكا.. حاكم ولاية يستغيث: لم يعد لدينا وحدات رعاية مركزة

معاناة لوحدات العناية
معاناة لوحدات العناية بامريكا

في استغاثة عاجلة، أخبر حاكم ولاية آركنسو الأمريكية، الجميع، الجماهير والحكومة الفيدرالية، بأنه لم يعد هناك سوى وحدات معدودة من أسرة العناية المركزة، مع ازياد حدة الوباء خلال الأيام الماضية، في تراجع أمريكي ملموس رغم جهود تطعيم الجميع هناك، وفق ما عبرت صحف دولية.

قال حاكم آركنسو إنه لم يعد بالولاية سوى 8 أسرة فقط بوحدات الرعاية المركزة، وسط انتشار وتفشي فيروس دلتا، وارتفاع عدد المصابين بالمستشفيات وخارجها بالولاية لأعلى مستوى منذ 6 أشهر.

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وكتب إيسا هاتشينسون، حاكم آركنسو على تويتر: "شهدنا في يوم واحد أكبر زيادة في الإصابات التي تتطلب العلاج بالمستشفى.. لا تتوافر الآن سوى 8 أسرّة بوحدات الرعاية المركزة بالولاية".

وحث هاتشينسون سكان آركنسو على تلقي التطعيم، وهو ما يتردد فيه كثيرون في ولايته لأسباب من ضمنها انتشار معلومات مغلوطة عن اللقاحات.

وفي تكساس المجاورة، طلب الحاكم، جريج أبوت، من المستشفيات تأجيل العمليات الجراحية غير الطارئة، مع انتشار السلالة المتحورة السريعة العدوى في أجزاء واسعة من البلاد، منها الكثير من الولايات الجنوبية التي تواجه معدلات تطعيم متدنية.

وقال أبوت، الذي أصدر في مايو أمرا يحظر على الإدارات المحلية إلزام السكان بوضع الكمامات، أمس الاثنين، إنه "سيزيد من عدد الوحدات الطبية في تكساس، حيث يمكن حقن مرضى كوفيد بأجسام مضادة".

وسجلت فلوريدا رقما قياسيا جديدًا فيما يتعلق بعدد الإصابات اليومية، إذ رصدت 28317 حالة يوم الأحد، وفقا لبيانات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وبلغت معدلات العلاج بالمستشفيات في فلوريدا مستويات قياسية لليوم الثامن على التوالي.

ويزداد في أنحاء البلاد عدد الأطفال الذين تستلزم حالتهم العلاج بالمستشفى، في اتجاه يعزوه خبراء الصحة للسلالة المتحورة "دلتا" المرجح أنها تصيب الصغار أكثر من السلالة الأصلية "ألفا".

وعلى مستوى الولايات المتحدة كلها، بلغ متوسط عدد حالات الإصابة بكورونا 100 ألف لثلاثة أيام على التوالي، بزيادة 35%  عن الأسبوع السابق، وفقا لإحصاء رويترز المستند لبيانات الصحة المعلنة.

وسجلت لويزيانا وفلوريدا وآركنسو أغلب الحالات الجديدة في الأسبوع الأخير.

وزاد عدد المصابين بكوفيد-19 الذين يعالَجون في المستشفيات 40%، في حين ارتفعت أعداد الوفيات 18% على مستوى البلاد في الأسبوع المنصرم.
من جانبها، أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 203.3 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من4.3 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 203.329.924، وإجمالي الوفيات 4.302.353.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 617318 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 35.947.913.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ563562 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 20.177.757.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 428309، وإجمالي إصابات 31.969.954.

وحلت المكسيك رابعة العالم من حيث عدد الوفيات بـ244690 وإجمالي إصابات 2.978.330، وأتت بعدها بيرو بإجمالي وفيات 197029، وإجمالي إصابات 2.125.848، وجاءت سادسًا روسيا بإجمالي وفيات 162860، وإجمالي إصابات 6.384.195، وحلت بريطانيا سابعة العالم بوفيات 130667، وإصابات 6.123.173.

وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 128242، وإجمالي إصابات 4.400.617، وفي المرتبة التاسعة كولومبيا بإجمالي وفيات 122601، وإجمالي إصابات 4.843.007.

وأخيرًا، جاءت فرنسا عاشرة العالم بإجمالي وفيات 112430، وإجمالي إصابات 6.375.268.

 

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