شعبة الذهب تكشف سر تراجعه وهل يستمر في الانخفاض ؟ |شاهد

كشف وصفي أمين واصف ، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة ، عن سبب تراجع سعر الذهب عالميا ، موضحا أنه لأول مرة دون أسباب اقتصادية أو سياسية واضحة ، يتراجع سعر الذهب ، بشكل فجائي ، وفي فترة قصيرة ، معقبا : " تراجع زي الطقس فجائي وملوش تفسير " .

وأضاف وصفي أمين واصف ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " 8الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أنه بداية من يوم الخميس الماضي شهدت أسعار الذهب ارتفاعا شديدا ، تبعه انخفاض شديد ، في نفس اليوم ، متابعا : "غير واضح الأسباب " .

وتابع رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة أنه كان من المتوقع أن يرتفع سعر الذهب عالميا ، بسبب الأحوال الاقتصادية المتدهورة ، وهو ما حدث عكسه بالكامل .

وأردف " واصف " : مازالت بقول الذهب هو الذهب ولو تراجع هيرجع لسعره تاني ، ومفتكرش هينزل عن سعره ده .

ونصح من يرغب الاستثمار في شراء الذهب ، أن يبدأ من الوقت الحالي ، معقبا : " مش هيلاقي أقل من كده " .



الذهب يسجل اليوم انخفاضا ملحوظا ..تعرف عليه

استعرض برنامج "صباح البلد " المُذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء 10-8-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 799 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 763 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 654 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6104 جنيهات.

وفى سياق آخر، قال محمد زيدان خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية، متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغيير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن و مخزن للقيمة خاصة فى أوقات الاضطرابات و التى دائما ما يتبعها حالات من التذبذب في سعره وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.