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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الشرقية: جهود مكثفة لاستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا

شهادة كورونا
شهادة كورونا

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار خطة وزارة الصحة المصرية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وزارة الصحة والسكان قامت الفرق الطبية بالمراكز المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد١٩، بجهود مكثفة لاستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين علي لقاح فيروس كورونا، للمواطنين الراغبين في استخراجها.

وذلك بجانب تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالجرعة الأولي والثانية، المسجلين علي موقع التسجيل الإلكتروني التابع لوزارة الصحة، مع التنبيه عليهم بإتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، وقيامهم بتسليم الشهادات المعتمدة للمواطنين بعد سداد الرسوم المقررة لها.

 

وأوضح الدكتور هشام مسعود، بأنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ١٠٠ جنيه للمصريين، و ١٠ دولارات لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وكيل صحة الشرقية يجتمع بنواب مديري المستشفيات للزمالة المصرية

كما أشار إلي أن وزارة الصحة أعلنت أنها بصدد الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) بنسختين للاندرويد والايفون ليكون بمثابة جواز سفر صحي الكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال ٣ ألوان (أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، أصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح)، وبذلك يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.

 

وأضاف مسعود بأن مكاتب استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بمحافظة الشرقية بلغت ٨ مكاتب حتي الآن وهم "مكتب صحة ثان الزقازيق، ومركز طبي ٤٦ بالعاشر، ومركز طب الأسرة بالدميين بفاقوس، والمركز الطبي ببلبيس، ومستشفى القنايات، ومستشفى ديرب نجم، ومستشفى منيا القمح، ومستشفى الحسينية المركزي"

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