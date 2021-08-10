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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

3 صفقات من العيار الثقيل للأهلي .. شوبير يكشف موعد الإعلان الرسمي

شوبير
شوبير

ألمح الإعلامى أحمد شوبير إلى أن النادى الأهلى نجح فى حسم 3 صفقات من العيار الثقيل لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

 وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى : " إدارة النادي الأهلي وضعت الرتوش الأخيرة في صفقة انتقال ميكيسوني إلى صفوف الأحمر؛ إذ أنهت اتفاقها مع إدارة سيمبا التنزاني بمقابل مادي يبلغ 900 ألف دولار".

وأضاف : " بيرسي تاو، مهاجم برايتون، الذي يستعد لارتداء قميص المارد الأحمر بداية من الموسم الجديد، رغم مشاركته في فترة الإعداد رفقة فريقه " .

 وأكمل : " الأهلي ينتظر انتهاء مباريات الدوري الممتاز، وهيعلن عن الصفقات الجديدة كافة، ومنها صفقة كريم فؤاد، وميكيسونى الذى نجح الأهلى فى إنهاء التعاقد معه مقابل 900 ألف دولار " .
 

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وعلى جانب آخر، يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في معسكر مغلق اليوم بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها التاسعة من مساء غد ضمن منافسات مسابقة الدوري.

 ويختتم أبناء الرداء الأحمر تدريباتهم بإستاد التتش قبل السفر الي الإسكندرية والمبيت هناك بقائمة مكونه من 22 لاعباً.

وتضم قائمة الفريق الأحمر التي سوف يتم الإعلان عنها عقب مران اليوم كل من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير ومحمد هاني وأكرم توفيق وياسر إبراهيم وأيمن اشرف وسعد سمير ورامي ربيعه وعلي معلول ومحمود وحيد واليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وجونيور اجايي ومحمود كهربا ومحمد شريف ووالتر بواليا ومروان محسن.

ولا يزال بدر بانون غائبا عن تشكيلة الأهلي للمباريات بسبب استمرار إيجابية عينته بفيروس كورونا، وسوف يخضع لمسحة طبية جديدة اليوم، بعد أن زالت كافة الأعراض من بينها وصول درجة حرارته للمعدل الطبيعي ، كما بدأ وليد سليمان في التدريب الخفيف بالكره وسوف يكون له دور في المباريات المقبلة بسبب الخبرات الكبيرة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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