هنا الزاهد تروج لفيلم "قصة حب" المعروض على منصة شاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، برفقة الفنان أحمد حاتم.

وروجت هنا الزاهد لفيلم “قصة حب” الذي يجمعهما معا، وعلقت على الصور، قائلة: “فيلم (قصة حب) دلوقتي على شاهد.. اللي اتفرج على الفيلم يقولي رأيه. ♥️ يارب يكون عجبكوا”.

وتفاعل الجمهور معها وعبروا عن اعجابهم بالفيلم، وكانت أبرز التعليقات كالاتي: “احلى كابل - الفيلم تحفة - كرروا تجربة التمثيل مع بعض”.

وتصدر فيلم قصة حب قائمة الاعمال الاعلى مشاهدة على منصة شاهد vip ، وذلك رغم طرحه فى السينمات منذ عدة سنوات .

فيلم قصة حب الذى تصدر قائمة الأعمال الاعلى مشاهدة عبر منصة شاهد vip، من بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، هالة فاخر، فرح يوسف، وتأليف وإخراج عثمان أبو لبن.



وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب بين شاب وفتاة، يتعرضان لاختبار صعب، عندما يقع حادث للشاب يتسبب في إصابته بالعمى، ويصبح على كل منهما أن يثبت حبه للآخر.