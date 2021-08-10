بسبب خطورتها .. ضبط ٣ مصانع غير مرخصة أسفل عقارات سكنية في الجيزة .. شاهد

تمكنت محافظة الجيزة من ضبط 3 مصانع تزاول أنشطة بدون الحصول على التراخيص وعدم توافر اشتراطات الحماية المدنية بما يمثل خطورة على السلامة العامة وذلك خلال حملات على شوارع المصرف وصفط اللبن و الفيومي والخلفاء الراشدين وحوض الذوات ببولاق الدكرور .



وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن شن حملات علي المصانع التي تمارس أنشطة مخالفة ومقامة أسفل عقارات سكنية حيث شملت المصانع المخالفة التي تم ضبطها " مصنع لتصنيع الملابس ومصنع لإعادة تدوير كيماويات ومعطرات وآخر لتصنيع الشامبو والكمامات الطبية حيث تم استصدار قرار غلق وتشميع لتلك المنشآت واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصآ علي السلامه العامة.



كما تم مصادرة " موازين - ماكينات كبس - عدد ٤ ماكينة خياطه - ٢ قاعدة ماكينة - ٢ ماكينه عراوي - أكياس أقمشة تفصيل الملابس - إستاندات – إسطوانات بوتاجاز - كوريك سحب شعله - ٥ كرتونة حمام كريم مجهوله المصدر - ٦ كرتونه شامبو مجهول المصدر - ٣ كرتونه زجاج - ماكينة طباعه ليزر كامله - كرتونه مبيدات حشرية ومواد سربعة الإشتعال - ٢ سخان هواء – صاروخ )

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين ضرورة الإبلاغ في حال وجود أي مخزن أو مصنع غير مرخص أسفل العقارات السكنية، أو في حالة أنه لا يتبع إجراءات الحماية المدنية وذلك من خلال أرقام تلقي الشكاوي التالية :-



الخط الساخن 114 أو من خلال مبادرة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس أب على أرقام ( 01016050453 – 01152860444) ومن خلال الخطوط الأرضية وهى ( 35869371 – 35869193 – 35863004 – 35855722 ).

WhatsApp Image 2021-08-10 at 5.33.36 PM

WhatsApp Image 2021-08-10 at 5.33.38 PM

WhatsApp Image 2021-08-10 at 5.33.39 PM

WhatsApp Image 2021-08-10 at 5.33.40 PM

WhatsApp Image 2021-08-10 at 5.35.26 PM

WhatsApp Image 2021-08-10 at 5.35.27 PM

WhatsApp Image 2021-08-10 at 5.35.29 PM

WhatsApp Image 2021-08-10 at 5.35.30 PM

WhatsApp Image 2021-08-10 at 5.35.31 PM

WhatsApp Image 2021-08-10 at 5.35.32 PM