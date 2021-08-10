سيراميكا كليوباترا يفوز على مصر المقاصة 2-1

حقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز على منافسه مصر المقاصة بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التى أقيمت على ملعب “ المقاولون العرب ” ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدورى الممتاز .

أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا ومصر المقاصة

تقدم فريق مصر المقاصة في الشوط الأول عن طريق إسلام صالح ، وتعادل سيراميكا كليوباترا عن طريق محمود نبيل في الدقيقة 59 من عمر اللقاء .

وسجل هدف سيراميكا كليوباترا الثاني اللاعب ميدو جابر في الدقيقة 77 من ضربة جزاء .

وسيطر فريق سيراميكا كليوباترا علي الكرة بنسبة استحواذ وصلت إلى 60% بمقابل 40 % لـ مصر المقاصة .

سدد لاعبو سيراميكا كليوباترا 13 كرة علي مرمي مصر المقاصة مقابل كرتين فقط .

بهذه النتيجة يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة بينما جاء مصر المقاصة في المركز العاشر برصيد 37 نقطة .

وبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة أمام مصر المقاصة بتشكيل مكون من:

تشكيل سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: حمزة معوض

خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - سيف تقا - فابريس نجاه.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - محمد مسعد - كوامي بونسو- ميدو جابر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان