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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيراميكا كليوباترا يفوز على مصر المقاصة 2-1

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

حقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز على منافسه مصر المقاصة بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التى أقيمت على ملعب “ المقاولون العرب ” ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدورى الممتاز .

أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا ومصر المقاصة 

تقدم فريق مصر المقاصة في الشوط الأول عن طريق إسلام صالح ، وتعادل سيراميكا كليوباترا عن طريق محمود نبيل في الدقيقة 59 من عمر اللقاء .

وسجل هدف سيراميكا كليوباترا الثاني اللاعب ميدو جابر في الدقيقة 77 من ضربة جزاء .

وسيطر فريق سيراميكا كليوباترا علي الكرة بنسبة استحواذ وصلت إلى 60% بمقابل 40 % لـ مصر المقاصة .

سدد لاعبو سيراميكا كليوباترا 13 كرة علي مرمي مصر المقاصة مقابل كرتين فقط .

بهذه النتيجة يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة بينما جاء مصر المقاصة في المركز العاشر برصيد 37 نقطة .

وبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة أمام مصر المقاصة بتشكيل مكون من:

تشكيل سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: حمزة معوض

خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - سيف تقا  - فابريس نجاه.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - محمد مسعد - كوامي بونسو- ميدو جابر.  

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

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