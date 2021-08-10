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رئيس التحرير
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أسامة ربيع: قناة السويس الجديدة أحدثت زيادة في عدد السفن وحجم الإيرادات

أسامة ربيع
أسامة ربيع

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه لا صحة للأخبار المتداولة حول عدم جدوى القناة، مشيرًا إلى أن قناة السويس حققت أرباحًا كبيرةً خلال السنوات الأخيرة.

وتابع الفريق أسامة ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الهيئة أجرت مقارنة بين الست سنوات التي سبقت افتتاح قناة السويس الجديدة، وبعد افتتاحها، وتوصلت إلى أن إيرادات القناة ارتفعت في ظل قناة السويس الجديدة التي أتاحت مرور عدد كبير من السفن.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن أقصى عدد من السفن كان يمر من خلال القناة هو 45 سفينة، أما غدًا ستمر 79 سفينة عبر قناة السويس، مضيفا أن ذلك مؤشر على جدوى القناة الجديدة، ودورها في زيادة الإيرادات.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن جميع الأخبار التي تم تداولها بشأن التشكيك في جدوى قناة السويس الجديدة عارية تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أن القناة الجديدة نجحت في تحقيق أهدافها، كما أنها فتحت استثمارات جديدة مرتبطة بأرباح القناة.

وأردف رئيس هيئة قناة السويس أن قناة السويس تُجنب العالم عمليات القرصنة التي تحدث خلال المرور بطريق رأس الرجاء الصالح، مشيرًا إلى أن حركة التجارة العالمية تعافت حاليًا، وهناك زيادة في أعداد السفن التي تمر عبر قناة السويس.

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من فيديو يزعم عدم جدوى قناة السويس الجديدة في تحقيق أي زيادات بإيرادات القناة تزامناً مع الذكرى السادسة لافتتاحها.

وأشار المركز إلى تواصله مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعدم جدوى قناة السويس الجديدة في تحقيق أي زيادات بإيرادات القناة تزامناً مع الذكرى السادسة لافتتاحها.

وشددت على تحقيق القناة أعلى إيراد سنوي في تاريخها عام 2020/2021، بواقع 5.84 مليار دولار بالرغم من تأثر حركة التجارة الدولية بأزمة كورونا، مقارنة بـ 5.72 مليار دولار عام 2019/2020، كما زادت إيرادات القناة بنسبة 8.6%، لتصل إلى 3 مليارات دولار في النصف الأول من 2021، مقارنة بـ 2.76 مليار دولار في النصف الأول من 2020.

وأوضحت أن مشروع القناة الجديدة ساهم في زيادة الطلب على استخدام القناة كممر ملاحي رئيسي عالمي، من خلال زيادة القدرة الاستيعابية للقناة لتصل إلى 97 سفينة/يوم، مقارنة بنحو 77 سفينة/يوم قبل افتتاح القناة الجديدة، والسماح بعبور السفن العملاقة حتى غاطس 66 قدماً في كلا الاتجاهين.

وحققت القناة عدداً من المؤشرات القياسية، والتي تؤكد مدى أهميتها لحركة التجارة العالمية وتخطيها لتداعيات أزمة كورونا، حيث زادت أعداد السفن المارة بنسبة 2.3%، لتسجل 9763 سفينة في النصف الأول من 2021 مقارنة بـ 9546 سفينة في النصف الأول من 2020، كما زادت الحمولة الصافية بنسبة 3.8% لتسجل 610.1 مليون طن في النصف الأول من 2021 مقارنة بـ 587.7 مليون طن في النصف ذاته من 2020.
 

الفريق أسامة ربيع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة السويس جدوى القناة

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