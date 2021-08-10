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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أشرف حيدر : جامعة الجلالة هي القلب النابض للمدينة ..فيديو

جامعة الجلالة
جامعة الجلالة

قال الدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة الجلالة ، إن المشروعات القومية التي حدثت وتحدث في مصر هي جزء من الخطة الاستراتيجية للدولة التي تهدف الي البناء والتعمير والوصول إلى أعلى مستويات من التقدم .

 

 

وأضاف حيدر خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، أن مدينة الجلالة من 5 سنوات كانت عبارة عن جيل والان تم بناء مجتمع عمراني متكامل بها لافتا أن جامعة الجلالة هي القلب النابض لمدينة الجلالة ولدينا 19 كلية في جامعة الجلالة في مختلف المجالات.

 


وأوضح حيدر ، أن التخصصات المتواجدة في جامعة الجلالة تأهل الطلاب للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي ولدينا 66 برنامجا متقدما جدا يتم تقديمهم للطلاب .

 

وتابع : التعليم وحده لا يكفي وبالتالي فإن البحث العلمي عنصر رئيسي جدا من التقدم والتطوير في عملية التعليم  .


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رئيس جامعة الجلالة: إقبال كبير من طلاب الشهادات المعادلة على المرحلة الأولى للتنسيق


أكد الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة، أن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة للعام الجامعي الجديد 2021 – 2022، التى أعلنت نتيجتها خلال الساعات الماضية شهدت إقبالا كبيرا من طلاب شهادات المعادلات العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الأهلية ، مشيرا إلى أنه سيتم استكمال التنسيق لطلاب شهادات المعادلات للطلاب الذين لم يؤدوا اختبارات القبول مع طلاب الثانوية العامة الأربعاء المقبل.


جاء ذلك على هامش مشاركته اليوم فى فعاليات الملتقى التاسع للتعليم الدولى (ايديوجيت)حيث أشار إلى   أن الجامعات الأهلية تتميز برامجها المتنوعة بمختلف التخصصات لخدمة العملية التعليمية وسوق العمل، مشيرا إلى أن جامعة الجلالة  الأهلية بها 31 برنامجا متنوعا من أصل 66 برنامجا بمستهدف قرابة ٢٠ ألف طالب خلال الأعوام المقبلة.


وأضاف رئيس جامعة الجلالة أن هناك اتفاقية توأمة بين جامعة  الجلالة وجامعة أريزونا الأمريكية . مشيرا إلى إن هذه الاتفاقية ليست مجرد اتفاقية تعاون فقط وإنما اتفاقية يتم بموجبها منح طالب جامعة الجلالة  شهادة مزدوجة من الجامعتين، مؤكدا أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يزيد من قوة الجامعات وقدرتها التنافسية بين جامعات العالم.


كما أكد حيدر، أهمية تنظيم المعارض الدولية للتعريف بمؤسسات التعليم الكبير بين الجامعات بجانب الإعلان عن البرامج الجديدة والحديثة التي تقدمها الجامعات خلال فعاليات هذه المعارض، لافتا إلى أنها فرصة للطلاب وأولياء الأمور للتواجد  للبحث عن أفضل الاختيارات والالتحاق بالجامعات المتميزة وتعريف ماذا يحدث في الدولة من تطوير في التعليم العالي كذلك المشروعات القومية والسير وفقا لرؤية الدولة الإستراتيجية 2030.

وأوضح رئيس جامعة الجلالة، أن الجامعات الأهلية تبرم اتفاقيات دولية مع كبرى الجامعات العالمية المصرية تنفيذا لما طالبت به  القيادة السياسية في القرار الجمهوري الخاص بإنشاء الجامعات الأهلية، لافتا إلى أن الجامعات الأهلية تعد طالبا مؤهلا لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي .

من ناحية أخرى شهد الملتقى التاسع لمعرض الجامعات المصرية والعالمية "إديوجيت"، إقبالا كبيرا من طلاب الثانوية العامة على منافذ الجامعات الأهلية فى أول أيام المعرض

كما دخل المئات من طلاب الثانوية والشهادات المعادلة لها  فى حوار مفتوح مع الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة، حول تفاصيل الالتحاق بالجامعات الأهلية ونظم القبول وبرامج الكليات والشراكات الدولية التي تبرمها مع كبرى جامعات العالم.
وتحدث حيدر، عن ما تقدمه الجامعات الأهلية وبالأخص جامعة الجلالة من برامج ومجالات متنوعة بمختلف التخصصات،  وسط تفاعل كبير من طلاب الثانوية العامة والاستفسار عن نظم القبول وبرامج الكليات، حيث أجاب رئيس جامعة الجلالة عن كافة استفسارات طلاب الثانوية العامة، وسط ارتياح منهم وإبداء الرغبة في الالتحاق بالجامعات الأهلية.

 

مدينة الجلالة البحث العلمي تنسيق الجامعات الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة العملية التعليمية المشروعات القومية

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