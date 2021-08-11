متهم بالاعتداء الجنسي.. دعوى قضائية جديدة تطارد الأمير آندرو نجل ملكة بريطانيا

يواجه الأمير البريطاني آندرو أزمة كبرى، بعدما رفعت سيدة أمريكية دعوى قضائية ضده تتهمه فيها "بالاعتداء الجنسي" عليها في 3 مناسبات مختلفة.

وتقول فرجينيا جوفري إن رجل الأعمال جيفري إبستين استغلها جنسيا، ورفعت دعوى قضائية، يوم الاثنين، أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن، أكدت خلالها أن آندرو، دوق يورك، ثاني أبناء الملكة إليزابيث، اعتدى عليها جنسيا وضربها قبل نحو عقدين عندما كان عمرها 17 عاما.

وقالت جوفري، التي كان اسمها في السابق فرجينيا روبرتس، في بيان "أُحمل الأمير آندرو المسؤولية عما فعله بي".

وتابعت "أصحاب السلطة والمال ليسوا بمنأى عن تحمل مسؤولية أفعالهم.. أتمنى لو ترى الضحايا الأخريات أن بالإمكان ألا نعيش في صمت وخوف، واستعادة الحياة بالإفصاح وطلب العدالة".

ما هي خيارات الأمير آندرو؟

الأمير آندرو صاحب الـ61 عاما، كان من أبرز الشخصيات ذات الصلة بإبستين، الذي وجه إليه القضاء في نيويورك عام 2019 اتهامات باستغلال عشرات النساء والفتيات جنسيا لصالح مسؤولين كبار.

وانتحر الملياردير إبستين عن 66 عاما في أحد سجون مانهاتن في العاشر من أغسطس 2019، في أثناء انتظار محاكمته.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عام 2019، قال الأمير آندرو إنه لا يتذكر لقاء جوفري، ونفى نفيا قاطعا ما ذكرته من الاعتداء عليها.

وقال محامي أمريكي إنه على الأمير آندرو مواجهة مزاعم الاعتداء الجنسي في المحكمة بنيويورك، من أجل جميع ضحايا إبستين، وفقا الصحيفة "الجارديان" البريطانية.

لكن رفض الأمير البريطاني مواجهة جوفري، وعدم تعاونه في السابق مع المحكمة، يشير إلى احتمالية عدم حضوره للمثول أمام المحكمة في الدعوى القضائية الجديدة.

وذكرت تقارير إعلامية أن دوق يورك شوهد، مساء الثلاثاء، أثناء وصوله إلى المنتجع الملكي الاسكتلندي في قلعة بالمورال، لإجراء محادثات على ما يبدو مع الملكة إليزابيث.

يقول إريك فودالي، الشريك بشركة "بلوم" القانونية في نيويورك، والتي مثلت 9 من ضحايا إبستين، إنه يود سماع ما سيقوله الأمير آندرو في المحكمة، وأعتقد أن كثير من الناس يسعون لذلك.

وأوضح أن الخيارات المتاحة أمام آندرو هي تسوية القضية قبل أن تصل إلى المحكمة، أو الدفاع عن نفسه ضد تلك المزاعم، أو محاولة تجنب الدعوى المرفوعة ضده بدلاً من التواجد في بلد أجنبي.

وإذا ناقشت المحكمة الدعوى ورفض الأمير البريطاني التعاون، أو تقديم دفاع، فإنه قد يواجه خطر صدور حكما غيابيا ضده.