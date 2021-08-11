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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر.. وفاة أسرة بأكملها إثر انفجار محطة بنزين في تيزي وزو

الجزائر..وفاة أسرة
الجزائر..وفاة أسرة بأكملها إثر انفجار محطة بنزين في تيزي وزو

توفيت أسرة بأكملها في الجزائر إثر انفجار وقع في محطة بنزين ببلدية عين الحمام بولاية تيزي وزو.

 

وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية، إن الانفجار  وقع  بمحطة بنزين في منطقة أزرو ثاورارين، وأسفر عن مصرع عائلة مكونة من 5 أفراد.

 

ونقلت وحدات الحماية المدنية، جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الحادث.

 

الجزائر: 71 حريقا طالت 18 ولاية.. ومفاوضات لاستئجار طائرات إخماد الحرائق

ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في الجزائر إلى 42 شخصا

في سياق آخر، تشهد الجزائر نحو 71 حريقاً طالت 18 ولاية في البلاد، حيث ساعدت الظروف الجوية على امتدادها وانتشارها.

 

وقال رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن إن الجزائر تعمل مع الشركاء الأوروبيين من أجل استئجار طائرات للإسراع في إطفاء الحرائق في أقرب وقت.

 

وأضاف أن "الأيادي الإجرامية وراء الحرائق، وهذا ما أثبتته التحقيقات الأمنية"، موضحا أنه تم "اختيار أماكن انطلاق الحرائق بعناية من طرف المجرمين حتى تنتشر بسرعة".

 

وتابع "مايثبت الفعل الإجرامي ما قامت به مصالح الأمن من القبض على مجرمين بالمدينة اعترف أحدهم بفعله الإجرامي".

 

وفي ذات السياق، أعلن رئيس الوزراء الجزائري  أن حصيلة قتلى حرائق الغابات التي اجتاحت عدة ولايات في البلاد، وصلت إلى 42 قتيلا.

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