سفير مصر في بوجمبورا يبحث ارتقاء العلاقات بمجالات الزراعة والبيئة والري

التقى السفير ياسر العطوى، سفير مصر في بوجومبورا، وزير الزراعة والبيئة والري البوروندي، الدكتور ديو جيوديه روريما، حيث استعرضا العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين في مختلف المجالات وكذا التنسيق المشترك لدعم سبل الارتقاء بالعلاقات في مجالات الزراعة والبيئة والري، وذلك لتحقيق الاستفادة من الخبرات والتجارب المصرية في مجال زيادة وتنويع الإنتاج الزراعي البوروندي باعتباره أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني.

كما تضمن اللقاء عن تحقيق التقدم المرجو لتعزيز ودعم الأنشطة البيئية في بوروندي، هذا بالإضافة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم المشتركة بين البلدين الخاصة بدعم بوروندي في ملف الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وهى المذكرة التي تم توقيعها خلال الزيارة الناجحة للرئيس البوروندي لمصر في شهر مارس 2021.

وأعرب الوزير البوروندي خلال المقابلة عن تقديره وامتنانه للاهتمام المصري المشهود بدعم بلاده في مختلف المجالات ومساندة خطة النهوض التنموية والاقتصادية التي يتبناها الرئيس البوروندي.

كما أثنى على تواصل الدعم المصري لأنشطة وزارته، مؤكدا تطلعه لبذل المزيد من الجهود الهادفة إلى تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين.