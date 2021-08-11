عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر في بوجمبورا يبحث ارتقاء العلاقات بمجالات الزراعة والبيئة والري

وزير الزراعة والبيئة
وزير الزراعة والبيئة والري البوروندي يستقبل السفير المصري

التقى السفير ياسر العطوى، سفير مصر في بوجومبورا، وزير الزراعة والبيئة والري البوروندي، الدكتور ديو جيوديه روريما، حيث استعرضا العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين في مختلف المجالات وكذا التنسيق المشترك لدعم سبل الارتقاء بالعلاقات في مجالات الزراعة والبيئة والري، وذلك لتحقيق الاستفادة من الخبرات والتجارب المصرية في مجال زيادة وتنويع الإنتاج الزراعي البوروندي باعتباره أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني.

 

كما تضمن اللقاء عن تحقيق التقدم المرجو لتعزيز ودعم الأنشطة البيئية في بوروندي، هذا بالإضافة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم المشتركة بين البلدين الخاصة بدعم بوروندي في ملف الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وهى المذكرة التي تم توقيعها خلال الزيارة الناجحة للرئيس البوروندي لمصر في شهر مارس 2021.

 

وأعرب الوزير البوروندي خلال المقابلة عن تقديره وامتنانه للاهتمام المصري المشهود بدعم بلاده في مختلف المجالات ومساندة خطة النهوض التنموية والاقتصادية التي يتبناها الرئيس البوروندي.

 

كما أثنى على تواصل الدعم المصري لأنشطة وزارته، مؤكدا تطلعه لبذل المزيد من الجهود الهادفة إلى تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين.

مصر وزير الزراعة الانتاج الزراعي العلاقات الثنائية سفير مصر مذكرة التفاهم السفير ياسر العطوي تعزيز التعاون الثنائي

موضوعات متعلقة

دراسة: دواء مخصص لعلاج ارتفاع الكوليسترول يقلل من الإصابة بكورونا بنسبة 70%

أول تعليق لسفير روسيا بالقاهرة على استئناف الرحلات من بلاده لمصر

بفعل حرائق الغابات والفيضانات.. كيري يحذر: تغيرات المناخ تحول الأرض إلى مكان أكثر خطورة

رئيس البنتاجون يطالب بتطعيم أفراد الجيش الأمريكي ضد كورونا بحلول 15 سبتمبر

بايدن يرحب بإجراء "العدل" مراجعة جديدة لوثائق هجوم 11 سبتمبر

أسوأ موجة حر منذ 35 عامًا.. 600 حريق تشعل غابات اليونان

عمل استفزازي .. احتجاجات قرب السفارة الروسية في اليابان

مصرع شخص وإصابة 28 آخرين جراء إعصار لوبيت باليابان

ترشيحاتنا

الأهلي يسعي لانتزاع الصدارة من الزمالك في مواجهة الإسماعيلي.. الليلة

شقيق ياسمين عبد العزيز يدعو لها بعد سفرها لاستكمال علاجها | شاهد

كلمات مبكية.. انهيار دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة دلال عبد العزيز

متفوقا على أندية أوروبية.. الأهلي يحتل المركز الـ26 عالميا

لم تفهمه الشرطة لإنقاذه.. مفتاح سيارة يقضي على أنفاس سائح

الإسماعيلي مستعد للأهلي .. ماذا قال إيهاب جلال قبل مواجهة اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

39 دولة تواجه خطر الاختفاء من العالم بسبب المناخ

صاحبة ذهب طوكيو.. فريال أشرف تفضح سوء تخطيط اللجنة الأولمبية المصرية |مستند

ينتشر في الأعضاء التناسلية.. هاني الناظر يحذر من انتشار فيروس الهربس..اعرف السبب

بعد مواجهة الاتحاد.. 4 لاعبين من الزمالك يتعرضون لحادث سير

هل يعود مؤمن زكريا للملاعب؟.. أول طبيب معالج له يفجر مفاجأة.. فيديو

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

كارثة أخلاقية.. رامي رضوان يكشف عن محاولات لتصوير جثة دلال عبد العزيز

أحمد عيد عبدالملك: الفرقة اللى هتكسب الزمالك هنأكلها عند البرنس ونجيبلها بسبوسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة: استقبال 525 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".. صور

بعثة منتخب اليد تصل مطار القاهرة بعد أداء مبهر في أولمبياد طوكيو

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال البعثة المصرية الأولمبية بحضور وزير الرياضة.. صور

فيديو

سببها عمل إجرامي .. إندلاع حرائق ضخمة فى عدة ولايات جزائرية

لم يتمالك نفسة .. وفاة أب بعد دقائق من رحيل نجليه

سقط على رأسه وفقد الوعى.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا بعد نقله للمستشفى

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

د. علاء الشال يكتب: خديجة رضي الله عنها «صبرها ورضاها» (4)

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

اﻟﻤﺰﻳﺪ