إنقاذ شخص بأعجوبة من مياه الفيضانات بالصين.. فيديو

نشرت صحيفة صينية، شريط فيديو لحظة إنقاذ شخص لآخر قبل الغرق في مياه الفيضانات التي تضرب الصين.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست على تويتر قيام شخص بإنقاذ آخر قبل لحظات بسيطة من الغرق في مياه الفيضانات.

وجاء في المقطع شخص عالق على متن دراجة نارية على حافة أحد مجاري المياه في فيضانات الصين، ويحاول الهروب من الغرق.

وظهر شخص آخر وسحبه قبل الغرق، فيما سحبت مياه الفيضان دراجته النارية بعيدًا.

فيما أجلت السلطات الصينية، أكثر من 20 ألف شخص بعد ما تسببت الأمطار الغزيرة في ارتفاع منسوب الأنهار في تشونغتشينغ التي تعد أحد أكبر المدن الصينية جنوبي غرب الصين.