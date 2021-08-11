أخبار المحافظات |الغضبان يناقش الفرص الاستثمارية بشرق بورسعيد.. ضبط 7 آلاف كيلو كبدة فاسدة فى شبين الكوم.. بروتوكول تعاون لإنشاء منطقة لوجستية وميناء جاف في بني سويف

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار والموضوعات التي حدثت في المحافظات المصرية، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الـ24 ساعة الماضية.

تشغيل جميع مراكز اللقاح بكافة طاقتها وتفعيل الفرق المتحركة بأنحاء الدقهلية |صور

ورشة عمل بالمنيا حول كيفية حساب الحد الأدنى للأجور

محافظ جنوب سيناء يطلق أعمال إدخال "تموين السيارات بالغاز" في محطة أم السيد

الغضبان يناقش الفرص الاستثمارية بشرق بورسعيد مع المستثمرين

كفر الشيخ خلال 24 ساعة|افتتاح دوري مستقبل وطن.. وحركة تنقلات لأمناء الكليات