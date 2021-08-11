أخبار المحافظات |الغضبان يناقش الفرص الاستثمارية بشرق بورسعيد.. ضبط 7 آلاف كيلو كبدة فاسدة فى شبين الكوم.. بروتوكول تعاون لإنشاء منطقة لوجستية وميناء جاف في بني سويف

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار والموضوعات التي حدثت في المحافظات المصرية، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الـ24 ساعة الماضية.
تشغيل جميع مراكز اللقاح بكافة طاقتها وتفعيل الفرق المتحركة بأنحاء الدقهلية |صور
ورشة عمل بالمنيا حول كيفية حساب الحد الأدنى للأجور
محافظ جنوب سيناء يطلق أعمال إدخال "تموين السيارات بالغاز" في محطة أم السيد
الغضبان يناقش الفرص الاستثمارية بشرق بورسعيد مع المستثمرين
كفر الشيخ خلال 24 ساعة|افتتاح دوري مستقبل وطن.. وحركة تنقلات لأمناء الكليات
نائب محافظ الجيزة يتابع مشروعات رصف وتطوير طرق سقارة وميت رهينة السياحي ..شاهد
بيج رامي في حفل افتتاح صالة جيم بنادي واحة قناة السويس ..شاهد
صحة المنوفية: ضبط 7 آلاف كيلو كبدة فاسدة فى شبين الكوم
محافظ مطروح يبحث مع جهاز التعمير إنشاء قرية بدوية متكاملة بمدينة برانى
محافظ الإسكندرية: توفير مكان مخصص لأهالي مرضى مستشفى الشاطبي
الوادي الجديد في 24 ساعة| شركة مياه الشرب تجري مسحًا ميدانيًا لحصر العملاء.. والزملوط يتفقد مشروع قري بشاير خير الوادي
إيقاف ٣ حالات بناء مخالف في الإسماعيلية
بروتوكول تعاون لإنشاء منطقة لوجستية وميناء جاف في بني سويف
صيادلة الفيوم تخاطب وزيرة الصحة بشأن تكليف دفعتي 2018 و 2019
محافظ شمال سيناء يبحث آلية تشغيل سوق الجملة بالعريش لخدمة التجار والمستهلكين.. وإصابة 16 شخصا في حادث تصادم
ضمن حياة كريمة.. محافظ الغربية يناقش مقترحات تطوير مركز قطور