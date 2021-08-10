شمال سيناء في 24 ساعة.. محافظ شمال سيناء يبحث آلية تشغيل سوق الجملة بالعريش لخدمة التجار والمستهلكين .. وإصابة 16 شخصا في حادث تصادم

شهدت محافظة شمال سيناء، تنفيذ العديد من الأنشطة طوال ساعات اليوم من أهمها بحث آلية تشغيل سوق الجملة المطور بالعريش.

أعلن الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أنه تقرر تشغيل سوق الجملة الجديد المطور بالعريش خلال أيام لخدمة كل من : التجار في الأسواق والمستهلكين .



أكد المحافظ أثناء بحث ألية تشغيل السوق ( اليوم ) بحضور اللواء نائب مدير الأمن ، هشام الخولى نائب المحافظ ، أسامة الغندور سكرتيرعام المحافظة ، عبد العال البدرى سكرتير عام مساعد المحافظة ورئيس مجلس ادارة السوق ، ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش ، علاء الدين سمرى مدير عام التموين ، أمانى رسلان مدير ادارة الاتحاد التعاونى ، محمد عيد اللواء المدير التنفيذى للسوق الى جانب مديرى المرور ومباحث التموين وشرطة المرافق .. على الانتهاء من انشاء السوق وافتتاحه بتكلفة أكثر من 168 مليون جنيها .. مشيرا الى أن سوق الجملة بالعريش من المشروعات القومية التى نفذتها الدولة على أرض سيناء ، ويعد نقله نوعية فى المحافظة .

حيث تم تصميمه ليكون على أحدث طراز وتم تجهيزه وتزويده بمختلف الإمكانات الحديثة ووسائل الأمان المتطورة والخدمات المتنوعة ، وهو صورة حضارية للمحافظة مثل سوق العبور .. ومن المنتظر تشغيله الأسبوع القادم أو التالى .



وأعلن المحافظ أنه تم تحديد الفئات الرئيسية المستفيدة من السوق والحصول على محلات به ، وسيتم تشغيله وفق منظومة تضمن نجاحه في تحقيق الهدف وتشمل جميع أنواع الخضر والفاكهة ، وجارى اضافة تجارة الأسماك واللحوم لضمان عدم وجود أى تجار داخل مدينة العريش الا تجار التجزئة في المناطق المصرح لهم بها .



ووجه المحافظ بضرورة ضبط العمل بالأسواق من خلال سوق الجملة والأسواق الفرعية عن طريق تكثيف الرقابة على مداخل المحافظة وتحديد دخول السلع بتصاريح محددة .. سواء الى سوق الجملة أو أسواق التجزئة الفرعية داخل المدينة ، وأن تكون هناك متابعة دورية على الأسواق .



وشدد المحافظ على عدم السماح بدخول عربات الكارو الى السوق الجديد ، وتنظيم الدخول الى أسواق التجزئة .. مؤكدا على عدم السماح بأى عشوائية داخل سوق الجملة الجديد .



ومن جانبه .. أكد علاء الدين سمرى مدير عام التموين على تكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة دخول التجار الى سوق الجملة وباقى أسواق التجزئة خلف الموقف الجديد وبالمحاسنة والمسجد الرفاعى الى جانب سوق الصعايدة وسوق الخميس .. بينما أشارت أمانى رسلان مدير ادارة الاتحاد التعاونى الى أنه تم تسكين جميع التجار بالسوق الجديد ، وفى انتظارة اشارة بدء التشغيل .



وحضر اللقاء كل من : المهندس محمد رضوان وكيل وزارة الاسكان ، الدكتور حسن البيك مدير عام الطب البيطرى ، مدير عام المديرية المالية ، وممثلى ادارة الشئون القانونية وباقى الجهات المعنية .

ندوة ثقافية حول إيجابيات وسلبيات منصات التواصل الإجتماعي "السوشيال ميديا" ومدى تأثيرها على المجتمع القبلي بشمال سيناء ، الندوة اقيمت على شاطئ العريش، في ضيافة "ابو احمد" واشراف الاستاذ مسعد أبو بدر حضرها عدد من المثقفين والشعراء ورموز المجتمع السيناوي.



امتحانات الدور الثاني

بدأت امتحانات الدور الثاني لامتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2021/2020 م، بمحافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، في مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

وتستمر الامتحانات حتي يوم الثلاثاء الموافق 2021/8/17 م، وقد أدي ( 1351 ) طالبا وطالبة امتحان اللغة العربية، في زمن ساعتين ونصف.



وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن إجمالي عدد اللجان على مستوى المحافظة ( 29 )لجنة وهى كالآتي:-



بإدارة العريش التعليمية( 13 ) لجنة ، وبإدارة بئر العبد التعليمية( 5 ) لجنة ، وإدارة الحسنة التعليمية( 7 ) لجنة ، وإدارة نخل التعليمية( 2 )لجنة ، و إدارة الشيخ زويد التعليمية( 2 )لجنة ، وإدارة رفح التعليمية( 1) لجنة.



وقد أعطى تعليماته بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية وارتداء الكمامات الوقائية والتباعد اللازم بين الطلاب .



حملة شعارها “ كابوس اسمه شلل الأطفال ”

تستعد محافظة شمال سيناء، لتنفيذ حملة شعارها " كابوس أسمه شلل الأطفال " علي مستوي قري ومدن المحافظة تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ،واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء. وأكد الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة بشمال سيناء علي ضرورة تكليف مسئولي التثقيف والإعلام الصحي على مستوى الإدارات الصحية بالإشراف على أعمال خطة تحريك المجتمع بالوحدات الصحية وتوضيح خطورة المرض على الأطفال،وانه لابد من السيطرة والقضاء عليه من أجل سلامة الأجيال القادمة وتحقيق مستقبل صحي أفضل لأطفالنا .

واثناء لقاءه مع مصطفى قبارى مراقب عام التثقيف ببئر العبد ،طالب بضرورة بذل الجهود الكبيرة من جانب فرق التثقيف والإعلام الصحي،على مستوى المحافظة ، وذلك لإعلام المواطنين في مختلف مناطق بئر العبد بخطوره مرض شلل الأطفال وأهمية الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال .



إصابة ١٦ شخصا في حادث تصادم

أصيب 16 شخصا فى حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكي اليوم الثلاثاء ، على طريق العريش الشيخ زويد وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وقع الحادث علي الطريق الدولي العريش رفح إثر اصطدام ميكروباص يقل ركاب بسيارة ملاكي ما أسفر عن إصابة 16 من ركاب الميكروباص والسيارة .

تم نقل المصابون الي مستشفي العريش العام لتلقي العلاج وتم الدفع لأطباء المستشفي لتقديم الإسعافات الأولية وتم إخطار الاجهزة الامنية للتحقيق في أسباب الحادث .

وقال شهود العيان أن أعمال التطوير الجارية في الطريق تسببت في وقوع الحادث لسير العربات في اتجاه واحد .

في نفس السياق لقي شاب من محافظة الشرقية مصرعه غرقا في مياه العريش، وذلك عند نزوله البحر حيث توجد تيارات مائية يحبها الى داخل البحر وتقوم اجهزة الانقاذ بالبحث عن جثة الشاب قبل انجرافها الي المناطق الحدودية.

