تشغيل جميع مراكز اللقاح بكافة طاقتها وتفعيل الفرق المتحركة بأنحاء الدقهلية|صور

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية في تصريحات له اليوم عن بدء تشغيل كافة مراكز اللقاح وعددها 46 مركزاً بأنحاء المحافظة.



كما أوضح وكيل الوزارة عن بدء تفعيل عمل الفرق المتحركة حتي يصل اللقاح لكافة مواطنى الدقهلية غير القادرين على التسجيل وذلك بكافة المصالح الحكومية والنوادي والنقابات والأسواق وغيرها من أماكن تجمعات المواطنين للوصول إلى أكبر عدد ممكن من أهالي المحافظة.



وأشار وكيل الوزارة إلى أن جميع مراكز التطعيم تعمل بشكل متواصل على مدار الساعة دون انقطاع بكل أيام الأسبوع حتى في أيام الجمعة والعطلات الرسمية وذلك من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء.



وأكد مكي أن التطعيم آمن وبالمجان لجميع المواطنين وحث جميع المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح للوقاية وتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد

www.egcovac.mop.gov.eg

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