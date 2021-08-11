عاصمة تاسعة.. طالبان تعزز سيطرتها في شمال أفغانستان

سيطرت حركة طالبان على مدينة فايزاباد في شمال أفغانستان، وهي تاسع عاصمة ولاية أفغانية يسيطر عليها مقاتلو الحركة المتطرفة في أقل من أسبوع.

وقال النائب الأفغاني ذبيح الله عتيق إن طالبان استولت على فايزاباد عاصمة ولاية بداخشان في شمال أفغانستان لتكون عاصمة الولاية التاسعة التي تسيطر عليها بعد دخول الحركة عاصمة ولاية بغلان شمالي البلاد.

وأوضح النائب الأفغاني "في وقت متأخر من ليل أمس كانت القوات الأمنية لا تزال تقاتل طالبان منذ عدة أيام، لكنها تعرضت لضغط شديد.. طالبان استولت على المدينة الآن، والجانبان تكبدا خسائر فادحة".

وكانت حركة طالبان أعلنت سيطرتها على مدينة "بل خمري" عاصمة ولاية بغلان، التي تبعد مسافة 200 كلم شمال العاصمة كابول.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده ستواصل "الحفاظ على الالتزامات التي قدمتها لأفغانستان"، مؤكدا أنه ليس نادما و"لن يتراجع عن قرار الانسحاب".

فيما دعت الأمم المتحدة حركة طالبان إلى وقف هجومها على المدن الأفغانية مشيرة إلى أنها تتلقى تقارير عن وقوع جرائم حرب محتملة.

بدوره، يقول حلف الناتو إنه لا يوجد أي حل عسكري للصراع، وعلى طالبان أن تفهم أن المجتمع الدولي لن يعترف بها مطلقاً حال رفضت العملية السياسية وحاولت الاستيلاء على البلاد بقوة السلاح.