متى يظهر ميسي في تدريبات باريس سان جيرمان؟

كشف تقرير صحفي إسباني، موعد أول تدريب سيظهر فيه النجم الأرجنتني ليونيل ميسي، صفقة باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشار برنامج “تشرينجيتو” إلى أن ميسي سينتظم في تدريبات فريقه باريس سان جيرمان، غدًا الخميس، لأول مرة منذ انضمامه للفريق.

وانضم ميسي إلى باريس سان في صفقة انتقال حر، بعد فشل برشلونة في تجديد عقد الأرجنتيني، لأسباب مالية.

ويقدم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صباح اليوم الأربعاء، نجمه الجديد، الأرجنتيني ليونيل ميسي، لوسائل الإعلام.

ووقع أسطورة برشلونة السابق على عقد يمتد حتى صيف 2023، في حضور رئيس النادي الباريسي ناصر الخليفي.

وحضر ميسي إلى العاصمة الفرنسية “باريس”، أمس، الثلاثاء، واجتاز الفحوصات الطبية، على أن يتم تقديمه لوسائل الإعلام، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء.

وحجز مسؤولو النادي الفرنسي، منشآت برج إيفل، استعدادًا لتقديم ليونيل ميسي هناك.

ومع انضمام “ليو” إلى باريس سان جيرمان، فإن قيمة النادي الباريسي قد تزيد حتى 20% بفضل قدرته على جلب العلامات التجارية الكبيرة وفتح أسواق بث تلفزيوني جديدة.

ميسي يرحل عن برشلونة بعد 20 عاما من الإنجازات

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، الخميس الماضي، في بيان رسمي رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رسميا، عن النادي الكتالوني.

وقال برشلونة في بيانه: "يشكر نادي برشلونة ليو ميسي على كل ما قدمه ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية".

وتابع: "على الرغم من التوصل إلى اتفاق بين نادي برشلونة وليو ميسي وبنية واضحة لكلا الطرفين لتوقيع عقد جديد اليوم، إلا أنه لا يمكن إضفاء الطابع الرسمي عليه بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية".

وأضاف: "في مواجهة هذا الوضع، لن يستمر ليونيل ميسي في برشلونة، يأسف الطرفان بشدة لأن رغبات كل من اللاعب والنادي لا يمكن تحقيقها في النهاية ".

وأتم:" يود برشلونة أن يشكر من كل قلبه مساهمة اللاعب في تعزيز المؤسسة ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية".

ألقاب ميسي مع برشلونة:

بلغ مجموع ألقاب ميسي مع البلوجرانا 34 لقبًا، ولم يترك اللاعب صاحب الـ34 عامًا بطولة خاضها ولم يتُوج بلقبها، إذ فاز بجميع الألقاب المتاحة على صعيد الأندية.

وكان اللقب الأول لميسي مع برشلونة هو الدوري الإسباني موسم 2004-2005، فيما كان آخر ألقابه الفوز بكأس مللك إسبانيا في أبريل 2021

وجاءت بطولات ميسي مع برشلونة كالاتي:

الدوري الإسباني (10 مرات): مواسم 2004–2005، 2005–2006، 2008–2009، 2009–2010، 2010–2011، 2012– 201 3، 2014– 201 5، 2015– 201 6، 2017– 201 8، 2018– 201 9.

دوري أبطال أوروبا (4 مرات): مواسم 2005-2006، 2008-2009، 2010-2011، 2014-2015.

كأس ملك إسبانيا (7 مرات): مواسم 2008-2009، 2011-2012، 2014-2015، 2015-2016، 2016-2017، 2017-2018، 2020-2021.

كأس السوبر الإسباني (8 مرات): أعوام 2005، 2006، 2009، 2010، 2011، 2013، 2016، 2018.

كأس السوبر الأوروبي (3 مرات): أعوام 2009، 2011، 2015. كأس العالم للأندية (3 مرات): أعوام 2009،2011، 2015.