صفقة ميسي ترفع قيمة سان جيرمان 20%

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن قيمة نادي باريس سان جيرمان، قد تزيد بعد انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حتى 20% بفضل قدرته على جلب العلامات التجارية الكبيرة وفتح أسواق بث تلفزيوني جديدة.

أكد ذلك الاقتصادي فينيسنت شاودل في تصريحات لـ"وكالة الأنباء الإسبانية"، مشيرا إلى أن النادي يقدر بنحو ملياري يورو، وهو رقم بعيد عن العملاقين ريال مدريد وبرشلونة الذي يقدر كل منهما بنحو ثلاثة مليارات يورو، في الدراسات الأخيرة.

وأشار شاودل الخبير في التسويق الرياضي إلى أن قيمة برشلونة ستتأثر بالتأكيد بعد رحيل ميسي.

وقال "ستقل قيمة برشلونة وسترتفع قيمة باريس سان جيرمان. الجدير بالذكر أن قيمة النادي الفرنسي كانت مليار يورو قبل ضم نيمار ومبابي (في 2017). اليوم قيمته ملياري يورو".

ودلل المحلل بالشبكات الاجتماعية على أهمية ميسي، مشيرا إلى أن عدد متابعي اللاعب على فيسبوك أكثر من ضعف عدد متابعي باريس سان جيرمان: 100 مليون مقابل 40 مليونا.

وقال "هذا المثال يوضح تأثير لاعب كهذا. كلما كان هناك جمهور كلما زاد اهتمام العلامات التجارية".

وتوقع المحلل أن ترتفع قيمة النادي الباريسي بنسبة 20% حتى مليارين و200 مليون يورو.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع قد يحدث على الأرجح في الموسم الأول للبرغوث في النادي الباريسي.

وأوضح أن النادي سيحقق إيرادات من الصفقة من خلال بيع قمصان اللاعب.

يذكر أن قميص نيمار باع مليون قطعة في الموسم عند وصوله في 2017 إلى باريس سان جيرمان.

باريس يعلن ضم ميسي حتى 2023

انضم ميسي إلى باريس سان في صفقة انتقال حر، بعد فشل برشلونة في تجديد عقد الأرجنتيني، لأسباب مالية.

ووقع أسطورة برشلونة السابق على عقد يمتد حتى صيف 2023، في حضور رئيس النادي الباريسي ناصر الخليفي.

وحضر ميسي إلى العاصمة الفرنسية “باريس”، أمس، الثلاثاء، واجتاز الفحوصات الطبية، على أن يتم تقديمه لوسائل الإعلام، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء.

وحجز مسؤولو النادي الفرنسي، منشآت برج إيفل، استعدادًا لتقديم ليونيل ميسي هناك.

ميسي يرحل عن برشلونة بعد 20 عاما من الإنجازات

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، الخميس الماضي، في بيان رسمي رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رسميا، عن النادي الكتالوني.

وقال برشلونة في بيانه: "يشكر نادي برشلونة ليو ميسي على كل ما قدمه ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية".

وتابع: "على الرغم من التوصل إلى اتفاق بين نادي برشلونة وليو ميسي وبنية واضحة لكلا الطرفين لتوقيع عقد جديد اليوم، إلا أنه لا يمكن إضفاء الطابع الرسمي عليه بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية".

وأضاف: "في مواجهة هذا الوضع، لن يستمر ليونيل ميسي في برشلونة، يأسف الطرفان بشدة لأن رغبات كل من اللاعب والنادي لا يمكن تحقيقها في النهاية ".

وأتم:" يود برشلونة أن يشكر من كل قلبه مساهمة اللاعب في تعزيز المؤسسة ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية".

ألقاب ميسي مع برشلونة:

بلغ مجموع ألقاب ميسي مع البلوجرانا 34 لقبًا، ولم يترك اللاعب صاحب الـ34 عامًا بطولة خاضها ولم يتُوج بلقبها، إذ فاز بجميع الألقاب المتاحة على صعيد الأندية.

وكان اللقب الأول لميسي مع برشلونة هو الدوري الإسباني موسم 2004-2005، فيما كان آخر ألقابه الفوز بكأس مللك إسبانيا في أبريل 2021

وجاءت بطولات ميسي مع برشلونة كالاتي:

الدوري الإسباني (10 مرات): مواسم 2004–2005، 2005–2006، 2008–2009، 2009–2010، 2010–2011، 2012– 201 3، 2014– 201 5، 2015– 201 6، 2017– 201 8، 2018– 201 9.

دوري أبطال أوروبا (4 مرات): مواسم 2005-2006، 2008-2009، 2010-2011، 2014-2015.

كأس ملك إسبانيا (7 مرات): مواسم 2008-2009، 2011-2012، 2014-2015، 2015-2016، 2016-2017، 2017-2018، 2020-2021.

كأس السوبر الإسباني (8 مرات): أعوام 2005، 2006، 2009، 2010، 2011، 2013، 2016، 2018.

كأس السوبر الأوروبي (3 مرات): أعوام 2009، 2011، 2015. كأس العالم للأندية (3 مرات): أعوام 2009،2011، 2015.