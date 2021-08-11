عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحويل اشكاك الكهرباء الى لوحات فنية دعما للسياحة بالواحة

مستوحاة من الطبيعية الخلابة للواحة..مبادرة لتحويل أكشاك الكهرباء بسيوة إلى لوحات فنية

لوحات فنية على لوحات
لوحات فنية على لوحات الكهرباء بسيوة

أكد العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة أنه يتم خلال الفترة الحالية تنفيذ مباردة تحويل أكشاك الكهرباء بشوارع مدينة سيوة إلى لوحات فنية مستوحاة من المناظر الطبيعية الخلابة بالواحة.

تعرف على موعد فتح الشواطئ المغلقة بالأبيض في مطروح.. شاهد

محافظ مطروح يبحث مع جهاز التعمير إنشاء قرية بدوية متكاملة بمدينة برانى


وأضاف  أن تحويل أكشاك الكهرباء بشوارع مدينة سيوة إلى لوحات فنية يتم بأيدي الفنان السيوي  أحمد إبراهيم باغي الذي بدأ بالفعل في تنفيذ المبادرة التي سيتم تعميمها بالواحة من أجل إضافة لمسة جمالية رائعة لشوارع الواحة، امام اهلها وزائريها .


وأشار إلى  متابعة المبادرة بصفة مستمرة ،مع ما تشهده الواحة في الفترة الحالية من  انتعاشة سياحية من مختلف الجنسيات الأجنبية والعربية، و أفواج السياحة الداخلية، والاقبال الكبير  على المعالم السياحية والأثرية والتاريخية بها.


وأوضح أن  واحة سيوة تعتبر  وجهة سياحية مميزة يقصدها السياح من أنحاء العالم و بمعالمها السياحية والثقافية والأثرية، والعلاجية خلال موسم الصيف من عيون طبيعية، وبحيرات الملح وبحر الرمال العظيم.


وأشاد رئيس مدينة سيوة  بالتجربة الفنية وبجهود الشاب السيوي لتنفيذه هذه المبادرة الفريدة مع استغلال الإمكانيات المتاحة فى اطار الحفاظ على الشكل الجمالي والحضارى لواحة سيوة برعاية  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبالتعاون بين رئاسة مركز ومدينة سيوة، و هندسة كهرباء سيوة، " .
من ناحية أخرى كثفت واحة سيوة من جهودها  في أعمال النظافة والتجميل بنطاق مدن ومراكز محافظة مطروح، حيث اكد  رئيس مركز ومدينة سيوة بأنه تم اليوم الأربعاء تكثيف أعمال النظافة والتجميل بمناطق: مدخل المدينة، وميدان المسجد الكبير، وميدان السوق، وشارع أنور السادات، موجهاً باستمرار تنفيذ خطة النظافة والتجميل اليومية حفاظاً على المظهر الجمالي للواحة، وعلى صحة وسلامة المواطنين.

2227
2227
2226
2226
محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح واحة سيوة دعم السياحة بواحة سيوة

ترشيحاتنا

ميسي: أريد مواجهة برشلونة بقميص باريس سان جيرمان

1000 جنيه على سيارات الجمرك.. ننشر الرسوم المقررة فى قانون المرور

بعد فوافي ومودى وأوتشو .. هشام محمد يقرر الرحيل عن المقاصة

علامة تحذير «صامتة» لارتفاع نسبة السكر في الدم

يسبب الحمى .. الصحة العالمية تكشف تفاصيل جديدة عن فيروس ماربورج

التموين تضبط 2030 جالون مياه معدنية شهيرة مغشوشة و90 كرتونة مخلل سوري فاسد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يعلن مفاجأة بشأن وادى دجلة تقلب موازين الهبوط فى الدوري المصري

قطعوا جثته ورموها في الزراعة.. أسرة طفل الدقهلية تروي تفاصيل اختطافه وقتله على يد بلطجية.. فيديو

الصحة تعلن موعد عودة العمل بمراكز تطعيمات واستخراج شهادات فيروس كورونا

إسرائيل تحاول منع "مصيبة" لإدارة بايدن

بشرى سارة عن منتخب اليد .. وسر عدم التتويج ببرونزية أولمبياد طوكيو

تغيير جديد .. شوبير يعلن تشكيل الأهلى لمواجهة الإسماعيلي بالدوري المصري

39 دولة تواجه خطر الاختفاء من العالم بسبب المناخ

عاجل .. التعليم تكشف موعد اعلان نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة: استقبال 525 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".. صور

بعثة منتخب اليد تصل مطار القاهرة بعد أداء مبهر في أولمبياد طوكيو

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال البعثة المصرية الأولمبية بحضور وزير الرياضة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. بالأرقام .. الأهلي ينهي 3 صفقات من العيار الثقيل

فيديو جراف.. رنيم: أمي حاولت دهسي علشان عايزة أخلع الحجاب

سببها عمل إجرامي .. إندلاع حرائق ضخمة فى عدة ولايات جزائرية

لم يتمالك نفسه .. وفاة أب بعد دقائق من رحيل نجليه

المزيد

ساحة رأي

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

د. علاء الشال يكتب: خديجة رضي الله عنها «صبرها ورضاها» (4)

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

اﻟﻤﺰﻳﺪ