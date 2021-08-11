مستوحاة من الطبيعية الخلابة للواحة..مبادرة لتحويل أكشاك الكهرباء بسيوة إلى لوحات فنية

تحويل اشكاك الكهرباء الى لوحات فنية دعما للسياحة بالواحة

أكد العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة أنه يتم خلال الفترة الحالية تنفيذ مباردة تحويل أكشاك الكهرباء بشوارع مدينة سيوة إلى لوحات فنية مستوحاة من المناظر الطبيعية الخلابة بالواحة.



وأضاف أن تحويل أكشاك الكهرباء بشوارع مدينة سيوة إلى لوحات فنية يتم بأيدي الفنان السيوي أحمد إبراهيم باغي الذي بدأ بالفعل في تنفيذ المبادرة التي سيتم تعميمها بالواحة من أجل إضافة لمسة جمالية رائعة لشوارع الواحة، امام اهلها وزائريها .



وأشار إلى متابعة المبادرة بصفة مستمرة ،مع ما تشهده الواحة في الفترة الحالية من انتعاشة سياحية من مختلف الجنسيات الأجنبية والعربية، و أفواج السياحة الداخلية، والاقبال الكبير على المعالم السياحية والأثرية والتاريخية بها.



وأوضح أن واحة سيوة تعتبر وجهة سياحية مميزة يقصدها السياح من أنحاء العالم و بمعالمها السياحية والثقافية والأثرية، والعلاجية خلال موسم الصيف من عيون طبيعية، وبحيرات الملح وبحر الرمال العظيم.



وأشاد رئيس مدينة سيوة بالتجربة الفنية وبجهود الشاب السيوي لتنفيذه هذه المبادرة الفريدة مع استغلال الإمكانيات المتاحة فى اطار الحفاظ على الشكل الجمالي والحضارى لواحة سيوة برعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبالتعاون بين رئاسة مركز ومدينة سيوة، و هندسة كهرباء سيوة، " .

من ناحية أخرى كثفت واحة سيوة من جهودها في أعمال النظافة والتجميل بنطاق مدن ومراكز محافظة مطروح، حيث اكد رئيس مركز ومدينة سيوة بأنه تم اليوم الأربعاء تكثيف أعمال النظافة والتجميل بمناطق: مدخل المدينة، وميدان المسجد الكبير، وميدان السوق، وشارع أنور السادات، موجهاً باستمرار تنفيذ خطة النظافة والتجميل اليومية حفاظاً على المظهر الجمالي للواحة، وعلى صحة وسلامة المواطنين.

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