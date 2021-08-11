حظر سير مركبات التوك توك بمحور محمد أنور السادات في الجيزة

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارا بحظر سير مركبات التوك توك حظرا تاما بنطاق محور محمد أنور السادات بداية من ترعة الزمر حتي ترعة المنصورية .



وأشار محافظ الجيزة الى أن القرار يأتي في إطار حرص المحافظة علي تنظيم حركة السير بالمحاور المرورية والشوارع الرئيسية والحيوية للاستفادة بما تم ضخه من استثمارات مالية كبيرة لإنشاء ذلك الشريان المروري الجديد .



أضاف محافظ الجيزة أن محور محمد أنور السادات (ترسا سابقا) يعد أحد المحاور المرورية الهامة البديلة لشارع الأهرام خلال تنفيذ أعمال الإغلاق الجزئي أو الكلي لتنفيذ الخط الرابع من المشروع القومي لمترو الأنفاق والذي سيساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط المرورى على شارعي الأهرام وفيصل.



لفت محافظ الجيزة الى أنه قد تم الانتهاء من رصف وتطوير ورفع كفاءة متفرعات شارعي الاهرام وفيصل والشوارع الرابطة بين شارع الاهرام ومحور محمد أنور السادات لتيسير الحركة المرورية ضمن خطة المحافظة لتحقيق سيولة مرورية خلال تنفيذ المشروع .



وكلف محافظ الجيزة رؤساء أحياء الهرم والطالبية والعمرانية وجهاز السرفيس وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة بتكثيف الحملات المرورية لتنفيذ قرار حظر سير مركبات التوك توك بمنتهي الحزم مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين مع عرض تقرير يومي بما تم من مجهودات تلك الحملات .